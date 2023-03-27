В апреле в Беларуси и, в частности, в Слуцке грядут изменения, так или иначе связанные с финансами. Например, уменьшатся ставка рефинансирования и процентные ставки по некоторым кредитам, а цены в маршрутках и налог на собак вырастут. Почитайте, чего ещё ждать.

Подорожают маршрутки

С 3 апреля одна поездка по маршруту «Слуцк-Минск-Слуцк» будет стоить 12 рублей. Сейчас она стоит 10 рублей.

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Слуцкая больница перестанет выписывать рецепты по телефону

С 1 апреля в Слуцкой ЦРБ выписывать рецепты инвалидам 1-й группы, 2-й группы и людям старше 65 лет будут не по номеру телефона 7 17 06, а при непосредственном обращении к врачам общей практики, врачам-специалистам и помощникам врача взрослой поликлиники или по согласованию с врачом общей практики территориального участка. Телефон регистратуры поликлиники — 7 17 17.

Большие выходные

Радуница в этом году выпадает на вторник, 25 апреля. Рабочий день с понедельника, 24 апреля, переносится на субботу, 29 апреля. Получается 4 нерабочих дня — с 22 по 25 апреля включительно.

Уменьшится ставка рефинансирования

С 3 апреля ставка рефинансирования снижается с 11 до 10,5% годовых. Ставка по кредиту овернайт снизится с 12% до 11,5% годовых, а ставка по депозиту овернайт — с 10% до 9,5% годовых.

Вырастет налог на собак

С 1 апреля вырастет налог на собак, который владельцы животных платят раз в квартал. Он увеличится до 55,5 рубля за породы, включённые в перечень потенциально опасных (было 32 рубля), и до 11,1 рубля (было 9,3 рубля) – за другие породы. Налог по-прежнему не нужно платить за щенков младше 3 месяцев, за собак-поводырей людям с инвалидностью и за единственную собаку, живущую в частном доме.

Может снизиться лимит беспошлинного ввоза товаров

С 1 апреля белорусы, вероятно, смогут беспошлинно ввозить из-за границы товары не больше чем на €500 (сейчас лимит — €1 000). Это произойдёт, если Совет Евразийской экономический комиссии не примет другого решения.

Изменятся правила в донорстве крови

С 21 апреля вступят в силу изменения в Закон «О донорстве крови и её компонентов». Донор крови и её компонентов может делать выбор, получать компенсацию или нет. Увеличивается возраст доноров с 60 до 65 лет. Устанавливаются единые гарантии и компенсации донору независимо от того, сдаёт он кровь за деньги или бесплатно (раньше они отличались).