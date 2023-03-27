Авария произошла в Слуцке в воскресенье, 26 марта, около 16.05, пишет БелТА. О конкретном месте ДТП не сообщается.

По предварительной информации, 32-летняя жительница Минска на автомобиле Hyudai Accent выезжала со второстепенной дороги и, не уступив право проезда, столкнулась с двигавшимся по главной дороге автомобилем BMW. Им управлял 19-летний житель Слуцка.

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В результате ДТП водитель автомобиля Hyudai Accent с телесными повреждениями госпитализирована в травматологическое отделение Слуцкой ЦРБ.