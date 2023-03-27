Министерство образования утвердило даты экзаменов в 9 классе, пишет Sputnik.

Учебные занятия в 9-х и 11-х классах в этом году будут заканчиваться 25 мая, во всех других классах – 31 мая.

Девятиклассников ждёт четыре испытания:

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белорусский язык (1 июня),

русский язык (5 июня),

математика (7 июня),

история Беларуси (9 июня).

По языкам девятиклассники будут писать изложение (раньше был диктант), по математике, как и прежде, контрольная работа, по истории Беларуси — устная сдача по билетам.

По языкам и математике отводится 4 астрономических часа, по истории Беларуси — 30 минут на подготовку к устному ответу по билету.

На национальном образовательном портале уже открыта рубрика «Практические задания для выпускного экзамена», где размещены ориентировочные экзаменационные вопросы.

Экзамены будут начинаться в 9 утра. Тексты и задания к ним объявят по телевидению и радио, также они будут размещаться в день проведения испытания на сайте Минобразования.

Те, кто не сможет сдать экзамены в установленные сроки, написать их смогут в резервные даты — с 21 по 25 августа.