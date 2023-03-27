Не так давно в интернете появился реестр пустующих домов. Среди моих знакомых начался ажиотаж — все захотели себе дом в деревне за 1 базовую. Нас эта волна тоже накрыла. И мы с мужем, полные энтузиазма, прихватили распечатку с адресами и поехали смотреть, что же предлагают сельсоветы за мизерные деньги.

Скажу сразу, мы примерно понимали, что нас ждёт. Но надежда была. Гаснуть она начала уже на втором доме. Мы видели старые и страшные развалюхи без крыш, стен, печей… Такую «дачу» если и купишь за базовую, то потом столько денег вложишь, что проще дом у хозяев купить.

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Я уже молчу про то, сколько денег придётся выложить просто за расчистку участка. Хотя некоторые сельсоветы постарались и расчистили территорию у предлагаемых домов. Спасибо им за это. Но большинство строений стояло посреди кустов и мусора, а к некоторым было просто не подойти.

Повеселили адреса, по которым приезжаешь, а дома нет. Просто в кустах лежат брёвна с оконными рамами — всё, что осталось от строений. Нам такое и бесплатно не надо.

Слуцкий район. Фотогарфии с сайта eri2.nca.by 1 из 4

В одном из домов вообще жил бомж. Причём, как нам стало известно, достаточно давно. Вся деревня была в курсе этого. Даже помогали ему. Не выселять же, бедолагу.

В общем объездили мы много адресов. Были не в одном районе. И о чудо! Нам попался чудесный домик. Мы даже удивились, как такое возможно. Осмотрели дом и участок — восторг.

Расположение хорошее, дом приличный, вокруг деревни лес — идеальная дача. Работы много, конечно. Но вспоминая то, что мы видели до этого, у нас не осталось сомнений, что надо его брать.

Однако смутил один момент. На доме была прибила дощечка с номером телефона и надписью «Продам». Мы помним, что по закону, если ты покупаешь дом за базовую и потом внезапно находится хозяин, — начинаются проблемы… Но дом нам понравился безумно, и мы решили позвонить по указанному номеру и узнать, действительно ли дом продаётся или он всё же в реестре.

Как я и предполагала, хозяин у дома действительно был. Пожилой мужчина, который похоже был не в курсе, что его дом находится в реестре пустующих. Самое странное, что он не стал с нами вести диалог.

В неведении мы жили месяц. В какой-то момент я сказала мужу: «Поехали в сельсовет. Будем узнавать».

Муж зашёл ещё раз в реестр и увидел, что буквально на днях дом исключили из реестра пустующих. Наверное, хозяин, узнав, что его дом хотят продать за 1 базовую, обратился в сельский совет, и им ничего не оставалось сделать, как признать дом жилым.

На самом деле хорошо, что так случилось. Хуже было бы, если бы мы его купили у сельсовета, а уже потом объявился хозяин.

Я для себя решила, что больше не хочу искать дачу в реестре пустующих домов. Тема эта какая-то мутная. Боюсь остаться и без дома, и без вложенных в него денег.

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Что говорит закон

Указ №116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами» вступил в силу 27 сентября 2021 года. Согласно документу, «заброшку» можно купить за одну базовую величину, если другие способы к этому не привели.

По закону даже после признания дома пустующим и продажи его новому владельцу, бывший собственник вправе обратиться в суд. Дом вернут, если его требования признают правомерными, а причины, по которым он более 3-х лет не проживал в доме и не ухаживал за ним, уважительными. Например, это может быть перевод на работу в другой населенный пункт, призыв в армию, длительная командировка, получение медпомощи, отбывание наказания в виде лишения или ограничения свободы, проживание за границей и др.

Если строение к моменту объявления собственника снесли, тогда правообладателю должны компенсировать потерю деньгами или предложить равноценный жилой дом в той же местности.