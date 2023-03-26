Пять женщин и ноль мужчин. Как живётся постоянным жительницам деревни Ульяновка под Слуцком (видео)

Отдел новостей
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В деревне Ульяновка Слуцкого района осталось только пять постоянных жительниц. Одна из них в разводе, у остальных умерли мужья. Посмотрите, как живёт эта маленькая деревня.

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