28 марта можно будет наблюдать с Земли редкое астрономическое событие под названием «великое выравнивание планет». Явление больше известно как парад планет. Сразу после заката Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся на одной линии на небольшой площади.

Меркурий и Юпитер будут ярко сиять на ночном небе, они будут видны у горизонта. Венера будет над ними, а Марс — около первой четверти Луны.

Если будет ясная погода, то, скорее всего, можно будет увидеть все четыре планеты. Однако для наблюдения за Ураном понадобится бинокль или телескоп.

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В последние годы такое явление наблюдалось в 2022 году (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн можно было увидеть в Северном полушарии планеты), 2020 и 2016 годах.