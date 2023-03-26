Начались весенние каникулы, которые продлятся с 26 марта по 2 апреля. Посмотрели, где дети в Слуцке могут провести свободное время.

Кинотеатр «Беларусь»

Адрес: ул. Ленина, 179.

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Специальный репертуар на весенние каникулы. Начало сеансов — в 12.15. Можно купить абонемент на все сеансы. Все мультфильмы в формате 2D.

Понедельник, 27 марта — «Царевны и таинственная гостья».

Вторник, 28 марта — «Коты эрмитажа».

Среда, 29 марта — «Волшебная лавка Есении. Выпуск 1».

Четверг, 30 марта — «Величайший детектив-паук».

Пятница, 31 марта — «Приключения аргонавтов».

Слуцкая районная центральная библиотека

Здесь открылась Неделя детской и юношеской книги «Радуга книжных страниц». Мероприятия Недели будут проходить в детском отделе библиотеки по 2 апреля включительно. Справки и запись на мероприятия — по телефону 6-36-70.

Слуцкий краеведческий музей

Адрес: ул. Ленина, 171. Время работы — с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной — суббота, воскресенье.

С 5 декабря работает новая экспозиция, где представлен настоящий слуцкий пояс и есть отдельный зал, посвящённый космосу.

Слуцкий музей этнографии

Адрес: ул. Ленина, 153. Время работы: вторник-воскресенье с 09.00 до 18.00.

Работает выставка часов, где представлено более 150 экспонатов.

Детский развлекательный центр «Лео»

Адрес: ТЦ «Маяк» (ул. Парижской Коммуны, 2-1), 6 этаж. Время работы: с 10.00 до 21.00 каждый день.

Детское кафе «Фруктоша»

Адрес: ул. Ленина, 138 (Дом торговли). Время работы: с понедельника по пятницу — 10.00 — 19.00; суббота и воскресенье — 9.00 — 18.00.

Спортивные площадки

Многофункциональные спортивные площадки с искусственным покрытием есть на стадионе возле Слуцкой средней школы №5, во дворах на улице Зелёной, на городском пляже в 11-м городке и в микрорайоне «Новодворцы».