С 3 апреля ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5% годовых, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Ставка по кредиту овернайт — с 12% до 11,5% годовых, а ставка по депозиту овернайт — с 10% до 9,5% годовых.

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«Инфляция продолжает формироваться вблизи ожидаемой траектории. В феврале 2023 года годовой прирост потребительских цен замедлился до 11,7% при 12% месяцем ранее. Трендовая инфляция также демонстрирует устойчивую динамику к замедлению. В феврале 2023 года она составила 8,9% при 9,2% в предыдущем месяце. После выхода в марте 2023 года годового показателя инфляции на однозначную величину тенденция замедления темпов роста потребительских цен продолжится и во втором квартале 2023 года», — отметили в Нацбанке.

Следующие решения по ставке рефинансирования Нацбанк будет принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

СПРАВКА. Ставка рефинансирования — это процент, под который Нацбанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Она определяет, насколько дорогие или дешёвые кредиты могут предоставить банки своим клиентам.

В кредитных договорах с клиентами процентная ставка по кредиту часто привязывается банками к размеру ставки рефинансирования, и при её изменении меняется и стоимость кредита в меньшую или большую сторону (что такое ставка рефинансирования и на что она влияет).