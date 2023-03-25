Смешной горностай и тысячи попугаев. Посмотрите на снимки победителей открытого конкурса Sony World Photography Awards 2023

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В 1950 году итальянская деревня Курон была затоплена ради создания плотины для гидроэлектростанции. Сегодня единственным видимым остатком деревни является выступающая из воды церковная башня 14-го века / ©Paweł Jagiełło

Посмотрите на завораживающие снимки победителей открытого конкурса Sony World Photography Awards 2023, которые опубликовал nakedscience.ru.

Снимок соревнования, в котором девушки-ковбои на скорости объезжают бочки; побеждает тот, кто сделает это за наименьшее время. Каждый раз, когда лошадь достигает бочки, она должна резко затормозить, обогнуть бочку и мчаться к следующей. Онтарио, Канада / ©Steven Zhou

 

Лыжный трамплин в Рука, Финляндия / ©Isabel Bielderman
Празднование Нового года в маленьком городке Санта-Роза-Сочиак, Мексика / ©Pável Vélez
Мир дикой природы / ©Tibor Prisznyák
Соревнования собак в Италии /©Mura Francesco Junior
В 1950 году итальянская деревня Курон была затоплен ради создания плотины для гидроэлектростанции. Сегодня единственным видимым остатком деревни является выступающая из воды церковная башня 14-го века / ©Paweł Jagiełło
Дети катаются в тележке, которую рабочие используют для перевозки и сушки риса, в Бахманбарии, Бангладеш / ©Azim Khan Ronnie
Когда рис на полях созреет, тысячи попугаев слетают с холмов, чтобы им полакомиться, Читтагонг, Бангладеш / ©Subrata Dey
Рождественский поезд Santa Special, курсирующий по Дартмутской паровой железной дороге в Девоне, Англия / ©Adrian Pearce
Современная альпийская архитектура / ©Albrecht Voss
Прыжок горностая, который исполняется перед кроликом или крупной птицей в явной попытке сбить с толку или отвлечь потенциальную добычу / ©Jose Manuel Grandio
Яркая осенняя листва в Патагонии / ©Bing Li
Обыкновенная сипуха (Tyto alba) атакует свою добычу / ©Vince Burto

 

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