Смешной горностай и тысячи попугаев. Посмотрите на снимки победителей открытого конкурса Sony World Photography Awards 2023

Посмотрите на завораживающие снимки победителей открытого конкурса Sony World Photography Awards 2023, которые опубликовал nakedscience.ru.
Посмотрите на завораживающие снимки победителей открытого конкурса Sony World Photography Awards 2023, которые опубликовал nakedscience.ru.
Контакты: (8 033) 604 60 61
Instagram: www.instagram.com/chocoberry_kiss_
Адрес: ТЦ «Европарк» (1 этаж)
Instagram: www.instagram.com/slutsksakvoyage
Адрес: г. Слуцк, ул. Борисовца, пав. 76 (р-н маг. Колосок)
Контакты: (8 029) 305 91 79
Instagram: www.instagram.com/marusiny_sladosty
Адрес: Слуцкий район, Р-23, 100-й км, 5А, кафе «Колизей»
Контакты: (8 029) 621 25 74
Instagram: www.instagram.com/prokat_arenda_instrumenta
Телефон: (8 029) 324 67 70
Instagram: www.instagram.com/nastik.keratin
Адрес: ул. Максима Богдановича, 46/2 (2 этаж)
Телефон: (8 029) 875 21 62
Instagram: www.instagram.com/irinka.gabova
Контакты: (8 044) 719 10 00, (8 025) 719 10 01, (8 029) 719 18 01
Instagram: www.instagram.com/andreialeshko092018
Телефон: (8 029) 916 10 48
Instagram: www.instagram.com/slutsk.otdelka
Работают круглосуточно
Телефон: (8 029) 246 87 31
Instagram: www.instagram.com/evacuator_slutsk
Контакты: (8 044) 555 73 11
Instagram: https://www.instagram.com/bonsai_slutsk
Контакты: (8 029) 767 92 60
Instagram: www.instagram.com/bliss__taste
Адрес: ТЦ "Маяк", 1 этаж.
Instagram: www.instagram.com/kreamchick.by
Адрес: 1 переулок Железножорожный, 10.
Контакты: (8 029) 757 55 90 (Людмила, парикмахер), (8 029) 692 86 84 (Елена, мастер по маникюру)
Instagram: www.instagram.com/elenne__nails
www.instagram.com/vanilla_studio_beauty
Адрес: ТЦ "Европарк" (1 этаж).
Время работы: с 10 до 20 часов.
Телефон: (8 029) 190 73 23
Instagram: www.instagram.com/armorskins.slutsk
*Работа по предварительной записи*
Телефоны: (8 044) 774 79 89, (8 029) 840 79 24.
Адрес: г. Слуцк, улица Заводская, 1А/1
Сайт: www.solidservis.by
Instagram: www.instagram.com/solid_slutsk
Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 1 (магазин "Весна")
Время работы: вт-пт: 11:00-19:00, сб-вс: 09:00-16:00
Телефон: 8029 193 50 40, 8029 557 50 87
Адрес: г. Слуцк, переулок 1-й Железнодорожный,10 (Автомобильный рынок)
Бесплатная доставка по Слуцку. Европочта, Белпочта. При заказе от 50 руб - пересылка за наш счёт.
Телефон: 8029 250 74 45
Адрес: ул. Комсомольская, 1
Телефон: 8 029 143 34 03, 8 029 805 98 68
Адрес: г.Слуцк, ул. Максима Богдановича, 3 (возле кафе "Милано", второй этаж)
Телефон: 8 029 373 89 14
Instagram: www.instagram.com/podologue_pedicure_slutsk/
Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 2
Телефон: 8029 240 24 04
Instagram: www.instagram.com/shawarma_barsuk/
Телефон: 8044 560 00 62 для заказа
Есть доставка.
Инстаграм: https://www.instagram.com/flora.grand.by/
Адрес: г. Слуцк, цветочный рынок, пав. 273
Карты «Кур’ера» — отличный подарок на Новый год.
Карта «Кур’ера» — подарок бюджетный и практичный. Вы подарите возможность совершать выгодные покупки. С помощью нашей карты можно получить скидки более чем у 40 партнёров (кафе, салоны красоты, магазины одежды, бьюти-услуги и другие).
Прокат любого платья либо костюма
Наши услуги:
Время работы: с 10.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье - выходной
Наш адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 207 (здание общежития "Дельфин")
Телефон: 80296 252 079, 8044 770 2363
Инстаграм: https://www.instagram.com/valencia.dress
Инстаграм: https://www.instagram.com/valenci.dress
Всем подходит по размеру и никто не возражает, если вы его вернете
Свидание в ПРО КОФЕ
Мы находимся:
- ул. Ленина, 156
- ТЦ «Европарк»
Мы в Instagram: https://instagram.com/pro_cofe
Мы ВКонтакте: https://vk.com/pro_cofe
Перманентный макияж бровей, губ, век
Адрес: ул. Ленина 177 (Дом Быта)
Телефон: +375447964679
Инстаграм: https://www.instagram.com/permanent.slutsk
Вконтакте: https://vk.com/id474898005
Мы поможем осуществить любую сладкую фантазию: пирожные, рулеты, капкейки, зефир, торты и др.
Соберем любой набор по Вашим пожеланиям.
Телефон: +375 296 917 963
Инстаграм: https://www.instagram.com/letocakeslutsk
Вконтакте: https://vk.com/letocakeslutsk
Женские, мужские и селективные ароматы представлены в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл. Наши консультанты окажут вам профессиональную консультацию и помогут подобрать идеальный аромат в соответствии с вашими предпочтениями.
Адрес: Ул. 14 партизан, 15, ТЦ «Европарк» остров под эскалатором
Режим работы: с 10.00 до 20.00
Телефон: +375 295 332 274
Вконтакте: https://vk.com/club169414626
В магазине вы найдете нижнее белье, пижамы, тапочки, аксессуары и др. Возможна отправка почтой по РБ.
Адрес: г. Слуцк, ул.14 партизан, 15/1, ТЦ "Европарк"
Режим работы: 10:00-20:00
Инстаграм: https://www.instagram.com/secret_room_by
Наши преимущества:
Адрес пиццерии: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2 (ТЦ 'Маяк')
Прием заказов: с 11:00 до 22:30
Доставка: с 11:00 до 23:00
Инстагрм: https://www.instagram.com/pizza_smile_slutsk
Телефоны: 8029 116 08 00, 801795 6 40 40
В ассортименте: широкий выбор качественного белья на любые размеры! А так же халаты, сорочки, пижамы, эротическое белье, купальники круглый год.
Адрес: ул. Ленина 118, г. Слуцк.
Время работы: Пн-Пт 10.00 — 18.00, Сб-Вс 10.00 — 16.00
Телефон: +375 (29) 610−26−74
Сайт: http://belio.by/
Инстаграм: https://www.instagram.com/new_obraz_slutsk/
Вконтакте: https://vk.com/new_obraz_slutsk
В студии большой выбор услуг:
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 (Дом Быта)
Телефон: 8044 780 60 06
Инстаграм: https://www.instagram.com/malina_slutsk
Так же по промокоду "Курьер" скидка на весь товар 10%
Адрес: г. Слуцк ул. Ленина, 191.
Телефон: +375(29) 324 05 85
Сайт: https://halvaoptik.by/
Инстаграм: https://www.instagram.com/halva_optics
от магазина профессиональной косметики "Бьюти" - идеальный подарок для любой девушки.
Утюжок подходящий как для профессионалов, так и для бытовых пользователей. Изготовлен только из самых лучших материалов. Обеспечивает плавный ход пластин, не цепляя волосы, защищает их от перегрева и повреждений.
В магазине "Бьюти" вы найдете любую профессиональную косметику по уходу за волосами, кожей лица и тела и многое другое.
Адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 191
Режим работы: пн - пт: 9:00 - 19:00, сб, вс: 10:00 - 17:00
Состав набора:
Щетка для волос "Spider" lmy hair и масла бренда CHI. Спасение для непослушных волос!
⠀
Если вы являетесь мастером красоты, то кроме профессиональной уходовой косметики, вы без труда найдете в нашем магазине все необходимое для ваше любимой работы (все для маникюра, бровей, волос и др.)
Адрес: Пр-т Мира, 32, г. Солигорск
Телефон: 8029 122 80 84
В состав подарочной коробки входит: Тонер для лица от RealSkin, крем вокруг глаз от Elizavecca, патчи для глаз, в пирамидках - скраб для лица, витаминная маска несмываемая, маска с артишоком несмываемая, маска с мёдом смываемая, маска с гиалоурановой кислотой несмываемая.
100% Оригинальная корейская косметика для Вас!
Адрес: Ул. Парижской Коммуны 2, ТЦ Маяк,
Время работы: пн-пт с 10 00 до 20 00. Сб, вс - с 10 00 до 19 00
Инстаграм: https://www.instagram.com/kreamchick.by
В наличии подарочные сертификаты.
Мед. Образование
Адрес: ул. Виленская д.43а
Телефон: +375296657813
Инстаграм: https://www.instagram.com/tatsiana_slutsk
Стильный яркий бокс с профессиональным феном немецкой торговой марки Mark Shmidt и уходовой косметикой для волос (термозащитный спрей для объема и силы волос с от итальянского производителя косметики Bingo Hair Cosmetics (объем спрея 250 мл) и шампунь и маска для волос Concept «Орхидея & Жасмин» (Увлажнение и объем) в саше по 15 мл.)
Цена бокса «WITH LOVE» 198 BYN.
Также у нас на островке мы можем собрать вам любой подарочный набор из профессиональной косметики и парикмахерской техники. Каждый набор украсим декором.
Время работы: пн-сб 11:00-19:00, воскресенье - выходной
Адрес: Ул. Л.Комсомола, 40а, 2й этаж "Весняки", г. Солигорск
Телефон: +375 29 136 66 01
Инстаграм: https://www.instagram.com/losk_soligorsk
Сладкие, практичные и оригинальные букеты для Вас и Ваших близких.
Хватит выбрасывать деньги на ветер - дари съедобные цветы.
Принимаем крупные заказы для компаний.
Телефон: +375 29 919 24 85
Инстаграм: https://www.instagram.com/chocoroses/
Вконтакте: https://vk.com/chocoroses_soligorsk
Восковая и сахарная депиляция г.Слуцк
Решу проблему с вросшими волосками раз и навсегда.
Адрес: г. Слуцк ул. Гагарина, 3А (общежитие ДОССАФ).
Телефон: +375 29 284 92 41.
Инстаграм: https://www.instagram.com/aza_sugar/
Все для вязания,вышивания и рукоделия.
Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2 в ТЦ «Маяк» (3 этаж секция «Всё для дома»).
Режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 18.00, вс с 10.00 до 16.00
Телефон: 8029 177 53 30
Лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками!
Адрес: ТЦ Европарк, г. Слуцк, Улица 14 Партизан, 15/1 пом. 42
Инстаграм: www.instagram.com/still_man_slutsk
Телефон: 8029 779 96 83
Адрес: ул. Социалистическая 144а (2 этаж)
Инстаграм: https://www.instagram.com/mon_ami__slutsk/
Телефон: 8 029 859 30 20, 8 029 139 30 20
Адрес: Слуцкий р-н., д.Малая Падерь, ул.Колхозная, д.75
Телефон: 801795 3 04 00, 8029 132 45 34, 8029 870 61 13
Адрес: г.Слуцк, ул. Парижской коммуны, 2Б
Инстаграм: https://www.instagram.com/magazin_bigplus/
ВКонтакте: https://vk.com/public_bigplus
Телефон: +375 (29) 749-28-62
Адрес: ТЦ «Южный» (улица Максима Богдановича, 54).
Контакты: +375 29 607 05 90.
Instagram: @ogma_plus.
Адрес: улица Ленина, 177 в «Дом быта» (2-й этаж, вход «Фотостудия»).
Контакты: +375 29 662 04 36.
Instagram: @diana_salon8.
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).
Контакты: +375 25 949 76 60.
Instagram: makeup_makarona
Телефоны: А1 (8029) 662 33 85, life (8025) 929 58 22
Адреса:
Instagram: www.instagram.com/strekoza.shoes
Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2; ул. 14 Партизан, 15/1.
Телефоны: (8 029) 654 29 25; (8 029) 102 35 93.
Instagram: @tandem_slutsk
Адрес: улица 14-ти Партизан, д. 15 (2 этаж).
Режим работы: вторник-пятница — с 10 до 19 часов; суббота — с 10 до 17 часов; воскресенье — с 10 до 16 .
Instagram: @kengurenok_detki_stok
Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1, кабинет 11 (2-й этаж)
Контакты: + 375 29 808 08 90.
Instagram: @iplaser1.
Адрес: улица Чехова, д. 57 (магазин «Северный», с торца здания).
Контакты: 8 029 850 56 95, 8 029 608 08 39.
Instagram: @slutsk_manhattan.
Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 197 (ТЦ «Европарк»), г. Солигорск (ТЦ «Галерея», 2 этаж).
Контакты: (8 029) 190 01 11, (8 029) 190 03 33.
Instagram: @magazinmomo.
Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.
Контакты: +375 29 342 21 59.
Instagram: @volosnetslutsk .
Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.
Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.
Instagram: lecenka_centr.
Телефон: (8029) 554 55 35, (8029) 138 68 49
Сайт: ditman.kraj.by
Телефон: (8029) 237 61 45
Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10
Сайт: it-slutsk.by
Instagram: @it_slutsk
Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»
Приём заказов: с 11:00 до 22:30
Доставка: с 11:00 до 23:00
Телефоны: (801 795) 6 40 40, (8029) 116 08 00
Сайт: slutsk.pizzasmile.by
Instagram: @pizzasmile
Адрес: улица М. Богдановича, 33 (возле садика № 13, который в народе называют «голова»).
Контакты: + 375 44 499 96 27.
Instagram: www.instagram.com/donergrill.by/
Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)
Телефон: (8044) 505 07 44
Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71
График работы: Пн-Чт 11:00—23:00; Пт-ВС 11:00—24:00;
Instagram: @pizza_art_slutsk
Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.
Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.
Instagram: @sushi_slutsk.
Сайт — compofmaster.by
Телефон: (8 029) 106 23 14, (8 029) 706 73 87.
Instagram: @compofmaster.
Instagram — @kvetki_slutsk;
Адрес: Цветочный рынок, павильон 10, 11, 13;
Время работы: с 7 до 22 часов;
Телефон: (8029) 6 827 977.
Телефон: (8029) 140 89 58, (8025) 522 21 35
Заборы, ворота, калитки из металлопрофиля, металлоштакета, сетки-рабицы.
Телефон: (8029) 172 27 28.
Сайт: www.teplahata.by
Instagram — @teplahataby
Телефон: (8029) 142 96 20 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Адрес: г. Слуцк, ул. Стародорожская, 34а.
Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк», 4-й этаж), приём врача
Режим работы: Пн-Пт 10.00−19.00; Сб-Вс 10.00−18.00
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124 (напротив универмага «Слуцк»)
Режим работы: Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00
Подарок: подарочный сертификат от сети парикмахерских «Город Красоты»
Сеть парикмахерских «Город Красоты» предлагает ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ - отличная идея подарка.
И вот почему:
Услуги, которые вы можете получить:
- Маникюр
- Наращивание ногтей
- Педикюр
- Стрижки, окрашивание, укладки
- Кератиновое выпрямление волос, ботокс, ламинирование и др.
- Плетение косичек
- Мужские стрижки
Сайт - gorod-krasoty.by
Социальные сети:
Подарок: набор корейской косметики от kreamchick.by
Набор корейской косметики для ухода за лицом.
Основной компонент средств - морской коллаген, структура молекулы которого схожа с человеческой - действует в трёх направлениях: интенсивно увлажняет нежную кожу вокруг глаз, устраняет сухость и шелушения, глубоко питает, насыщая кожу необходимыми микроэлементами, обладает анти-эйдж эффектом, возвращает коже упругость и эластичность, подтягивает и разглаживает мимические морщинки. Улучшает внешний вид и выравнивает тон кожи.
Состав подарочного набора:
- тонер 150 мл
- крем для лица 50 мл
- крем для кожи вокруг глаз 30 мл
Больше корейской косметики вы можете найти в магазине KreamChick.
Адрес: Слуцк, ул. П.Коммуны, 2, ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
Телефон: (8029) 624 27 93
Подарок: набор по уходу за кожей от онлайн магазина 7745
Набор подарочный ZIAJA Natural Olive для НЕЁ.
Состав:
1. Лосьон для тела ZIAJA Natural Olive (400 мл) для сухой и нормальной кожи с формулой «вода в масле» обладает чудесными регенерирующими, увлажняющими и смазывающими свойствами.
2. Крем для рук ZIAJA Natural Olive (80 мл) для сухой и нормальной кожи. Подходит для ежедневного применения. Действие: интенсивно питает, смягчает и укрепляет кожу.
3. Гель для душа ZIAJA Natural Olive (500 мл) для сухой и нормальной кожи. Подходит для ежедневного ухода за телом. Действие: отлично очищает, разглаживает и смягчает кожу. Интенсивно увлажняет, предотвращает потерю влаги.
Набор подарочный GILLETTE Fusion5 для НЕГО:
Состав:
Большой выбор косметических средств вы можете найти на сайте 7745.by.
Переходите по ссылке и смотрите акционные новогодние предложения на косметику и средства гигиены.
Подарок: умные часы CANYON CNS-SW75BL из онлайн-магазина 7745
Умные часы CANYON CNS-SW75BL созданы специально для женщин. Личный женский календарь позволит вам фиксировать и отслеживать всю нужную информацию с помощью смартфона и приложения Canyon Life в стильном, ультрапрочном аксессуаре с алюминиевым корпусом. Часы обладают внушительным набором различных датчиков и функций, упрощают управление камерой, позволяют отслеживать важные уведомления и мотивируют заниматься физической активностью. В комплект входит два ремешка — силиконовый и кожаный, чтобы часы стали поистине универсальным гаджетом к любому наряду, на любое мероприятие и под любое настроение.
Большой выбор электроники и полезных гаджетов вы можете найти на сайте 7745.by.
Переходите по ссылке и смотрите акционные новогодние предложения на электронику.
Подарок: игрушки из онлайн-магазина 7745
Грузовик-транспортёр HOT WHEELS City. Крутой спуск станет отличным подарком для юных автолюбителей. Грузовик-транспортёр не только перевозит и хранит машинки, но и имеет крутой спуск для разных трюков. Все детали набора сделаны из качественных и безопасных для ребёнка материалов. В набор входит 1 машинка Hot Wheels.
Кукла CAVE CLUB Телла и волчонок Ханч сделаны в стиле доисторических времён. Кукла одета в яркое неоновое платье со звёздным принтом и пушистой окантовкой. Её ручной питомец Ханч повсюду следует за ней. Детям понравится играть с этими замечательными куклами и создавать свои собственные приключения в мире Cave Club.
Большой выбор детских игрушек вы можете найти на сайте 7745.by.
Переходите по ссылке и смотрите акционные новогодние предложения на детские игрушки.
Подарок: профессиональный фен с ионизацией от Магазина профессиональной косметики "Бьюти"
Магазин профессиональной косметики "Бьюти" представляет идеальный подарок для любой девушки:
BaByliss PRO Caruso Ionic - профессиональный фен с ионизацией.
Особенности фена Babyliss Caruso Ionic:
Контакты:
Подарок: подарочный сертификат от сети парикмахерских «Город Красоты»
Сеть парикмахерских «Город Красоты» предлагает ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ - отличная идея подарка.
И вот почему:
Услуги, которые вы можете получить:
- Маникюр
- Наращивание ногтей
- Педикюр
- Стрижки, окрашивание, укладки
- Кератиновое выпрямление волос, ботокс, ламинирование и др.
- Плетение косичек
- Мужские стрижки
Сайт - gorod-krasoty.by
Социальные сети:
Подарок: уходовая процедура с массажем лица от @karpovich_kosmetolog
Приятная уходовая процедура с массажем лица:
Подарите счастье любимым. В студии "Доктор Красоты" вы всегда можете приобрести сертификаты на услуги.
⠀
Подробности по телефону: +375 (29) 752 44 82
Подарок: подарочный сертификат или подарочный набор от магазина нижнего белья "Новый образ"
Магазин с большим выбором женского белья от 6 белорусских производителей:
Широкий выбор качественного фабричного белья на любые размеры! А также халаты, сорочки, пеньюары, пижамы, эротическое бельё. Слитные и раздельные купальники круглый год в ассортименте.
Адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 118
Телефон: +375(29) 610 267 4
Режим работы: Пн-Пт: с 10.00 до 18.00, Сб-Вс: с 10.00 до 16.00
Подарок: Сертификат на перманентный макияж любой зоны от @anastasiakapatsevich
Качественный перманентный макияж (бровей, губ, век).
Подарок: Подарочный сертификат на парфюмерию от Etib Parfum на 30, 50 и 100 мл.
Etib Parfum – премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента.
Женские, мужские и селективные ароматы представлены в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл.
Яркие и глубокие, свежие и универсальные - мы предлагаем действительно большой ассортимент качественных и стойких ароматов. Наши консультанты помогут подобрать идеальный парфюм для себя или в подарок!
Косметический кабинет "Эстетика" предлагает следующие услуги:
Все процедуры проводятся с использованием сертифицированной профессиональной косметики мировых брендов.
Заказать сертификат и записаться на процедуры можно по тел.: +375447289723 (Viber, WathsApp, Telegram)
Адрес: ТЦ "Континент", ул. Копыльская, 13
Телефон: 8(044) 700 07 30, 8(01795) 7 94 70
Время работы: Пн-чт с 8:00-00:00
Пятница: 8:00-02:00
Суббота: 110-02:00
Воскресенье : 10:00-00:00
Фишка: фирменная шаурма
Адрес: мини-рынок, ул.Социалистическая, пав. 14
Предзаказ: 8025 530 36 29
Время работы: 11:00 - 22:00