В минувшие две недели героями публикаций «Кур’ера» стали мисс Случчина-2023, главный лесничий Слуцкого лесхоза, пять жительниц деревни Ульяновка, два подростка, которые кастомизируют вело- и мототехнику, дочь известного художника Владимира Садина и мама, которая воспитывает особенную дочку.

Лия Галенчик

Лия Галенчик — жительница Слуцка, диспетчер Кранового завода. 12 марта она участвовала в районном этапе отбора участниц областного конкурса «Мисс Минщина» и взяла первый приз — звание «Мисс Случчина-2023».

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В купальниках, в национальных костюмах и в вечерних платьях. Как выбирали «Мисс Случчина — 2023». Фото

Роман Ожигар

Роман Ожигар — главный лесничий Слуцкого лесхоза. Он рассказал, что уровень грунтовых вод в наших лесах сильно упал, и от этого страдает, прежде всего, ель. А ещё он объяснил, что убирать сухостой в лесу вредно, потому что более слабые деревья, которые отмирают, дают питательную среду другим растениям.

Почему в лесу под Слуцком было много поваленных деревьев и почему это не всегда плохо (+ статистика лесхоза)

Татьяна Гресская

Татьяна Гресская — уроженка Слуцка, дочь известного художника и педагога Владимира Садина, именем которого названа Слуцкая галерея искусств. Татьяна Владимировна росла в творческой атмосфере и сама увлекалась музыкой. Несмотря на то, что её отец почти всё время отдавал работе, ученикам и путешествиям, она не чувствовала себя обделённой вниманием, потому что сама была всё время занята. Сейчас Татьяна Гресская осталась единственным хранителем отцовского наследия. Она организовала несколько выставок в память об отце и поддерживает связь с его учениками.

«Для такого человека мало одной жизни». Интервью с дочерью Владимира Садина, слуцкого художника и педагога

Диана Кудласевич

Диана Кудласевич — случчанка, мама двух дочек. Младшая Алиса — с синдромом Дауна. Когда Диана была беременна Алисой, плановые УЗИ не показали никаких патологий. Диагноз выяснился только после родов. Несколько месяцев новорожденная Алиса провела в минской больнице. Сейчас Алисе 2,5 года, она немножко отстаёт в развитии от сверстников, но всё понимает. По словам Дианы, она шустрая и бывает вредной, а ещё боготворит свою старшую сестру, которая тоже за неё горой.

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Божен Лукьяненко

Божен Лукьяненко — ученик 10 «Б» класса средней школы №10 Слуцка. Вместе с другом Демьяном они расчистили от мусора гараж, где смастерили велосипед, мопед и мотоцикл. Божен с самого детства переделывал свои велосипеды и самокаты. «По моему мнению, заводской дизайн советского мотоцикла некрасивый, — говорит он. — Его можно самому переделать, и получится конфетка».

Кастом по-слуцки. Как школьники переделывают велосипеды и мототехнику

Демьян Корнушенко

Демьян Корнушенко — ученик 10 «Б» класса средней школы №10 Слуцка. Когда в его класс перешёл новый ученик Божен, выяснилось, что у мальчиков есть общий интерес — кастом-велосипеды и мотоциклы. Парни вместе расчистили старый гараж Демьяна и смастерили там велосипед, мопед и мотоцикл.

Наталья

Наталья — жительница деревни Ульяновка Слуцкого района. Она на пенсии. Держит кур и занимается огородом, а ещё кормит нескольких спасённых котов, которых называет «мои клиенты». Муж Натальи умер несколько лет назад. На досуге она проводит время с четырьмя соседками — такими же одинокими женщинами. Они впятером остались единственными постоянными жителями Ульяновки.

«Мужики поумирали». Как живут пять единственных жительниц деревни Ульяновка под Слуцком

Зоя Борисевич

Зоя Борисевич — жительница деревни Ульяновка Слуцкого района. Она пенсионерка, держит кур и огород, а ещё заботится о двух прибившихся к ней собаках и трёх котах. Муж Зои умер и общается она только с четырьмя такими же одинокими соседками.

Ирина Кудинович

Ирина Кудинович — жительница деревни Ульяновка Слуцкого района. Она в разводе, оформлена по уходу за пожилой мамой-инвалидом. Мужчин в Ульяновке нет, так что Ирина сама носит воду и дрова для себя и мамы, занимается огородом, ухаживает за курами и делает все домашние дела. В свободное время она ходит поболтать к соседкам.

Светлана Фираго

Светлана Фираго — одна из пяти постоянных жительниц деревни Ульяновка Слуцкого района. Мужчин в деревне нет, и муж Светланы умер три года назад. Женщина говорит, что взяла бы себе нового мужа, но «все нормальные» уже женаты, а алкоголик или безработный ей не нужен.

Зинаида Борисевич

Фото: Олеся БелаяЗинаида Борисевич — 79-летняя и самая старшая жительница деревни Ульяновка Слуцкого района. Она и четыре её соседки остались единственными постоянными жителями деревни. Муж Зинаиды Павловны умер шесть лет назад. Когда-то они вместе держали большое хозяйство — коров, телят, свиней, сажали два участка картошки. А сейчас остались только куры и небольшой огород. Ухаживает за Зинаидой Павловной дочь Ирина.