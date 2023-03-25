Госстандарт запретил продавать опасные российские сладости

Госстандарт признал опасной продукцией некоторые российские сладости (конфеты, трубочки для молока и мучные изделия с вишней). Об этом сообщается на сайте Точка.

В составе жевательной карамели «Крапинка» нашли синтетические красители, влияющие на активность и внимание детей. Предупреждающей надписи об этом в маркировке нет. Такое же нарушение выявили в конфетах «Тамам».

Реклама

«Трубочки для молока» со вкусами клубники, ежевики, малины, банана и карамели тоже оказались небезопасны. В их составе заявлена пищевая добавка — краситель аннато (Е160b), недопустимый для использования при производстве сахаристых кондитерских изделий.

А «Мини подушка со вкусом вишни» содержит в начинке недопустимый синтетический краситель азорубин (Е122). Коме того, в маркировке нет обязательной информации о наличии в составе добавки консерванта бензойной кислоты.

Теперь все эти сладости нельзя ввозить в Беларусь и продавать их здесь.