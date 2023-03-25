Сезон велосипедов, самокатов и других средств передвижения начался. Напоминаем, что в октябре прошлого года вступила в силу новая редакция ПДД. Сейчас владельцы средств персональной мобильности (СПМ) начинают выезжать на дороги и сталкиваться с новыми требованиями.

Чтобы избежать неприятностей и штрафов за нарушения ПДД, повторяем, какие правила действуют и за что установлено наказание.

Правила для электросамокатов, моноколёс, сигвеев

Термин «средство персональной мобильности» объединяет все современные электросамокаты, моноколёса, сигвеи, электровелосипеды и т.д.

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На СПМ можно передвигаться со скоростью не более 25 км/ч по велодорожке, при её отсутствии — по тротуару, не создавая препятствия для движения пешеходов.

По проезжей части двигаться нельзя, только если нужно её пересечь. Пересечение пешеходных переходов разрешено со скоростью движения пешеходов либо меньшей.

Установлено возрастное ограничение с 14 лет. В дворовых, жилых, пешеходных зонах, где исключён доступ транспорта, разрешено кататься на таких устройствах и людям младше 14 лет.

Наличие специальной экипировки от пользователя СПМ не требуется. Однако ГАИ рекомендует всё-таки надевать как минимум шлем, по желанию — наколенники и налокотники.

Правила для велосипедистов

Велосипедистам можно не спешиваться при пересечении тротуаров по специально обозначенным переходам, перекрёсткам, не создавая препятствий для пешеходов.

При подъезде к проезжей части дороги нужно заранее снизить скорость и при пересечении двигаться не быстрее идущего шагом пешехода.

Велосипедисты могут двигаться по обочине, тротуару и по проезжей части — не дальше 1 метра от правого края в один ряд в зоне с ограничением максимальной скорости.

В тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населённого пункта велосипедист должен надеть одежду повышенной видимости — со световозвращающими элементами.

Если произошло столкновение

В ситуации, когда человек на СПМ столкнулся с другим пешеходом, нужно позвонить по номеру 103 или 102, чтобы зафиксировать происшествие. Если пострадавший захочет взыскать с виновника ущерб, факты, переданные в милицию или скорую, станут подспорьем при защите прав в суде. Фиксацию происшествия будет проводить следственно-оперативная группа РОВД. Привлечение к ответственности, таким образом, возможно по требованию потерпевшей стороны.

За что можно получить штраф