В субботу, 25 марта, в Слуцке проходит первая весенняя ярмарка. Она разместилась на стоянке рядом с Ленина, 100 и на территории рынка. «Кур’ер» побывал в первом месте и посмотрел, сколько и что стоит.
Напомним, что ярмарки проходят еженедельно по субботам и воскресеньям вплоть до мая, а 8 апреля будет региональная.
На районную ярмарку приехала автолавка мясокомбината и случчане, которые выращивают плодоовощную продукцию на своих подсобных хозяйствах. Продавцы не платили за места и участие в ярмарке.
В глаза бросается большое количество картофеля «на еду», а не семенного, как год назад. Один из фермеров объяснил «Кур’еру», что прошедшей осенью он не смог полностью продать выращенный урожай. Потому что выдался удачный год для этой культуры, и у людей было много своего картофеля.
Сколько стоит картофель (за килограмм)
- картофель «на еду» — 70 и 80 копеек;
- семенной картофель — от 0,8 до 1,5 руб.
Для сравнения, в 2022 году на первой весенней ярмарке самый дешёвый семенной картофель стоил 1,2 рубля за кг.
Что продают из другой продукции (стоимость за килограмм)
- свежие яблоки — 1,3-1,5 руб.;
- морковь — 1-1,5 руб.;
- свёкла — 1 руб.;
- лук репчатый — 2-2,5 руб.;
- лук-севок — 6-10 руб.;
- прошлогодняя капуста — 0,8 руб.;
- ранняя капуста — 3,5 руб.;
- квашеные огурцы — 2 и 3 руб.;
клюква — 10 руб. за 1 литр;
- свежие огурцы — 6,5 руб.;
- свежие шампиньоны — 8,5 руб.;
- свинина (крупнокусковой полуфабрикат) — 8,16 руб.