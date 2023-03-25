В субботу, 25 марта, в Слуцке проходит первая весенняя ярмарка. Она разместилась на стоянке рядом с Ленина, 100 и на территории рынка. «Кур’ер» побывал в первом месте и посмотрел, сколько и что стоит.

Напомним, что ярмарки проходят еженедельно по субботам и воскресеньям вплоть до мая, а 8 апреля будет региональная.

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На районную ярмарку приехала автолавка мясокомбината и случчане, которые выращивают плодоовощную продукцию на своих подсобных хозяйствах. Продавцы не платили за места и участие в ярмарке.

В глаза бросается большое количество картофеля «на еду», а не семенного, как год назад. Один из фермеров объяснил «Кур’еру», что прошедшей осенью он не смог полностью продать выращенный урожай. Потому что выдался удачный год для этой культуры, и у людей было много своего картофеля.

Сколько стоит картофель (за килограмм)

картофель «на еду» — 70 и 80 копеек;

семенной картофель — от 0,8 до 1,5 руб.

Для сравнения, в 2022 году на первой весенней ярмарке самый дешёвый семенной картофель стоил 1,2 рубля за кг.

Что продают из другой продукции (стоимость за килограмм)