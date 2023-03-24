«Кур’ер» побывал в деревне Ульяновка Слуцкого района. Замечательна она тем, что, не считая дачников, постоянно здесь живут всего пять женщин, и все они одинокие.

Мы спросили у жительниц Ульяновки, как они справляются с домашним хозяйством, как проводят досуг, что их беспокоит и как вообще живётся без мужчин.

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Быт деревни

В Ульяновку приезжаем утром. Аккуратная маленькая деревня как будто вымерла. По половине домов сразу видно, что это дачи: нет животных и кур, на калитках и дверях — большие висячие замки. На улице появляются две местные жительницы: Зоя и Ирина. Они собираются идти пешком на гресское кладбище. Мы обещаем их подвезти после того, как они дадут нам интервью.

Вместе с ними идём домой к их соседке Наталье. В её дворе неспешно гуляют куры и прохлаждается пара белых пятнистых котов.

«Борисевич Зоя, Кудинович Ира, её мама и Света», — по нашей просьбе перечисляет соседок Наталья.

Жительницы Ульяновки добавляют, что на самом краю деревни сейчас живёт женщина по имени Шура, но «она не местная и ни с кем не общается», поэтому её не считают.

Спрашиваем, где все мужчины. «Поумирали. Усе по-одному живём», — отвечает Наталья.

Разговаривают женщины не по-русски, не по-белорусски, а на «трасянке».

«Больница у нас у Грэску, — вступает в разговор Зоя. — Ранген зламаўся, надо ехать на Слуцк. Ещё хочам сказать спасибо нашему председателю сельсовета з Гацука — вот у нас залаты чалавек. Любой вопрос решит. Любой вопрос! Сам косил даже. Сам мусор собирал. Мы и сами убираем. Самая чистая дзеравенька у нас».

Выясняем, что Зоя и Наталья на пенсии, а Ирина оформлена по уходу за старенькой мамой. У Натальи нет детей, а у остальных дети разъехались по разным городам.

Женщины держат кур и работают на огородах. У каждой живёт по несколько прибившихся и подкинутых котов и собак. Кормят их куриными шеями и спинками. Своих котов Наталья называет «мои клиенты».

Интернета в деревне нет. На досуге жительницы Ульяновки смотрят телевизор, разгадывают сканворды и ходят в гости друг к другу поболтать. Зоя и Наталья выписывают «Кур’ер».

Продукты и другие товары в деревню привозят автолавки: два раза в неделю государственная и два раза частник.

Ещё женщины рассказывают, что Ульяновку перевели из Гресского сельсовета в Гацуковский, и теперь они боятся, что их самих «перекинут» из Гресской больницы в Гацуковскую.

«Тогда будет трэш, — говорит Зоя. — Это по-молодёжному «полный капец». Я внука спрашивала».

Что рассказала самая пожилая жительница

От Натальи идём в гости к самой пожилой жительнице Ульяновки — Зинаиде Павловне Борисевич, маме Ирины. Ей скоро исполнится 79 лет, она инвалид и ходит с тростью. Раньше работала в колхозе. Родом женщина из Весеи, а в Ульяновку вышла замуж. Муж умер шесть лет назад.

У Зинаиды Павловны есть проблемы с внутренними органами. Ещё каждый год она лежит в больнице в Минске, там ей, по её словам, «проверяют голову». Меняли хрусталики в глазах. Ухаживает за Зинаидой Павловной Ирина. Кроме прочего, она носит воду и дрова, потому что её маме нельзя поднимать тяжёлое. Вторая дочь в Минске. Ещё есть два сына, оба живут в Шищицах. Двое внуков и три правнука, все навещают бабушку.

Просим Зинаиду Борисевич рассказать, каким был её покойный муж. «Работнік быў пахвальны, — отвечает она. — Граматы давалі. У хаце і паталок, і дзверы сам рабіў, кухню прырабляў, веранду. І калыску дзецям зрабіў сам, усё на свеце».

Когда муж был жив, женщина держала коров, телят, свиней, сажала два участка картошки. Теперь ухаживать за большим хозяйством не позволяет здоровье, остались только куры и небольшой огород, а ещё собака и коты-подкидыши. И то сложновато, потому что курам нужно покупать «кормёжку».

«Раней у калхозе быў старшыня, ён пенсіянерам даваў збожжа і падаркі, а гэты не дае», — говорит Зинаида Павловна.

Ирина и её мама теперь даже не сажают картошку, потому что нет сил её обрабатывать. Едят покупную.

Про отсутствие мужчин

Зинаида Павловна посетовала, что теперь в деревне некому делать мужскую работу: «Бачыш, якая ў мяне брама і якое ўсё на свеце? Няма свайго гаспадара. Усё на звалку. Калі трэба нешта зрабіць, то плацім каму».

Когда выходим из дома пожилой женщины, на улице встречаем пятую жительницу Ульяновки — Светлану Фираго. С ней тоже поднимаем тему отсутствия мужчин. Муж Светланы умер три года назад. Спрашиваем, как она справляется без него.

«Дык найдите нам мужиков», — смеётся женщина. А потом добавляет чуть серьёзнее: «Каб хотела, я б давно взяла мужика. Только на что они мне надо. И поить, и кормить, и курить покупать».

Спрашиваем, были ли какие-нибудь претенденты. «Конечно, — отвечает Светлана и показывает в сторону Греска. — Вон все возле магазинов стоят. Мне такое “г” не нужно. Все нормальные с жонками живут».

Ещё женщина признаётся, что ей надо ремонтировать забор, а все хлева дырявые. Даже кур держать негде. Из хозяйства только огород, ну и те же коты.

Спрашиваем у Светланы, как вообще настроение. «Всякое бывает, — отвечает она. — Всё равно ж трэба жить».

На 8 марта в этом году к жительницам Ульяновки никто не приехал.