«Кур’ер» побывал в деревне Ульяновка Слуцкого района. Замечательна она тем, что, не считая дачников, постоянно здесь живут всего пять женщин, и все они одинокие.

Мы спросили у жительниц Ульяновки, как они справляются с домашним хозяйством, как проводят досуг, что их беспокоит и как вообще живётся без мужчин.

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Быт деревни

Ульяновка, Слуцкий район, одинокие женщины

В Ульяновку приезжаем утром. Аккуратная маленькая деревня как будто вымерла. По половине домов сразу видно, что это дачи: нет животных и кур, на калитках и дверях — большие висячие замки. На улице появляются две местные жительницы: Зоя и Ирина. Они собираются идти пешком на гресское кладбище. Мы обещаем их подвезти после того, как они дадут нам интервью.

Вместе с ними идём домой к их соседке Наталье. В её дворе неспешно гуляют куры и прохлаждается пара белых пятнистых котов.

Ульяновка, Слуцкий район, одинокие женщины
Наталья. Фотографии: Олеся Белая

Ульяновка, Слуцкий район, одинокие женщины

Ульяновка, Слуцкий район, одинокие женщины

«Борисевич Зоя, Кудинович Ира, её мама и Света», — по нашей просьбе перечисляет соседок Наталья.

Жительницы Ульяновки добавляют, что на самом краю деревни сейчас живёт женщина по имени Шура, но «она не местная и ни с кем не общается», поэтому её не считают.

Спрашиваем, где все мужчины. «Поумирали. Усе по-одному живём», — отвечает Наталья.

Разговаривают женщины не по-русски, не по-белорусски, а на «трасянке».

«Больница у нас у Грэску, — вступает в разговор Зоя. — Ранген зламаўся, надо ехать на Слуцк. Ещё хочам сказать спасибо нашему председателю сельсовета з Гацука — вот у нас залаты чалавек. Любой вопрос решит. Любой вопрос! Сам косил даже. Сам мусор собирал. Мы и сами убираем. Самая чистая дзеравенька у нас».

Ульяновка, Слуцкий район, одинокие женщины
Зоя (слева) и Наталья (справа)

Выясняем, что Зоя и Наталья на пенсии, а Ирина оформлена по уходу за старенькой мамой. У Натальи нет детей, а у остальных дети разъехались по разным городам.

Женщины держат кур и работают на огородах. У каждой живёт по несколько прибившихся и подкинутых котов и собак. Кормят их куриными шеями и спинками. Своих котов Наталья называет «мои клиенты». 

Интернета в деревне нет. На досуге жительницы Ульяновки смотрят телевизор, разгадывают сканворды и ходят в гости друг к другу поболтать. Зоя и Наталья выписывают «Кур’ер».

Ульяновка, Слуцкий район, одинокие женщины
Дом Зои

Продукты и другие товары в деревню привозят автолавки: два раза в неделю государственная и два раза частник. 

Ещё женщины рассказывают, что Ульяновку перевели из Гресского сельсовета в Гацуковский, и теперь они боятся, что их самих «перекинут» из Гресской больницы в Гацуковскую.

«Тогда будет трэш, — говорит Зоя. — Это по-молодёжному «полный капец». Я внука спрашивала».

Что рассказала самая пожилая жительница

От Натальи идём в гости к самой пожилой жительнице Ульяновки — Зинаиде Павловне Борисевич, маме Ирины. Ей скоро исполнится 79 лет, она инвалид и ходит с тростью. Раньше работала в колхозе. Родом женщина из Весеи, а в Ульяновку вышла замуж. Муж умер шесть лет назад.

Ульяновка, Слуцкий район, одинокие женщины
Надежда Павловна

У Зинаиды Павловны есть проблемы с внутренними органами. Ещё каждый год она лежит в больнице в Минске, там ей, по её словам, «проверяют голову». Меняли хрусталики в глазах. Ухаживает за Зинаидой Павловной Ирина. Кроме прочего, она носит воду и дрова, потому что её маме нельзя поднимать тяжёлое. Вторая дочь в Минске. Ещё есть два сына, оба живут в Шищицах. Двое внуков и три правнука, все навещают бабушку.

Просим Зинаиду Борисевич рассказать, каким был её покойный муж. «Работнік быў пахвальны, — отвечает она. — Граматы давалі. У хаце і паталок, і дзверы сам рабіў, кухню прырабляў, веранду. І калыску дзецям зрабіў сам, усё на свеце».

Ульяновка, Слуцкий район, одинокие женщины
В сенях у Надежды Павловны висит портрет Ирины. Его нарисовал по фотографии слуцкий художник Сергей Дубина, с которым они знакомы

Когда муж был жив, женщина держала коров, телят, свиней, сажала два участка картошки. Теперь ухаживать за большим хозяйством не позволяет здоровье, остались только куры и небольшой огород, а ещё собака и коты-подкидыши. И то сложновато, потому что курам нужно покупать «кормёжку».

«Раней у калхозе быў старшыня, ён пенсіянерам даваў збожжа і падаркі, а гэты не дае», — говорит Зинаида Павловна.

Ирина и её мама теперь даже не сажают картошку, потому что нет сил её обрабатывать. Едят покупную.

Про отсутствие мужчин

Зинаида Павловна посетовала, что теперь в деревне некому делать мужскую работу: «Бачыш, якая ў мяне брама і якое ўсё на свеце? Няма свайго гаспадара. Усё на звалку. Калі трэба нешта зрабіць, то плацім каму».

Когда выходим из дома пожилой женщины, на улице встречаем пятую жительницу Ульяновки — Светлану Фираго. С ней тоже поднимаем тему отсутствия мужчин. Муж Светланы умер три года назад. Спрашиваем, как она справляется без него.

Ульяновка, Слуцкий район, одинокие женщины
Светлана Фираго

«Дык найдите нам мужиков», — смеётся женщина. А потом добавляет чуть серьёзнее: «Каб хотела, я б давно взяла мужика. Только на что они мне надо. И поить, и кормить, и курить покупать».

Спрашиваем, были ли какие-нибудь претенденты. «Конечно, — отвечает Светлана и показывает в сторону Греска. — Вон все возле магазинов стоят. Мне такое “г” не нужно. Все нормальные с жонками живут».

Ещё женщина признаётся, что ей надо ремонтировать забор, а все хлева дырявые. Даже кур держать негде. Из хозяйства только огород, ну и те же коты.

Спрашиваем у Светланы, как вообще настроение. «Всякое бывает, — отвечает она. — Всё равно ж трэба жить». 

На 8 марта в этом году к жительницам Ульяновки никто не приехал.