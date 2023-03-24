В этом году, когда Слуцк принял статус культурной столицы Беларуси, «Кур’ер» продолжает фотопрогулки по улицам, которые носят имена известных деятелей культуры. На прошлой неделе мы побывали на улице Чехова.

Антон Павлович Чехов (1860 — 1904) — общепризнанный классик мировой литературы. Русский писатель, драматург, публицист, врач, общественный деятель в сфере благотворительности. Им написано более 900 произведений, некоторые переведены более чем на 100 языков. Наиболее известные сочинения: «Вишнёвый сад», «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Дама с собачкой», «Палата №6», «Каштанка» и другие. В конце жизни он становится академиком Петербургской АН.

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Где бы ни появлялся Чехов, он старался что-то сделать для людей. На Сахалине во время путешествия в 1890 году произвёл перепись населения острова, составив около 10 тысяч статистических карточек. Собрал огромное количество материала о труде, быте сахалинских каторжников и местных жителей, о тюремных начальниках и чиновничьем произволе. Он посещал тюрьмы, изучал их техническое и санитарное состояние, встречался и беседовал со множеством людей. После возвращения с Сахалина Чехов написал книгу «Остров Сахалин». Это произведение вызвало огромный резонанс.

Во время холерной эпидемии Чехов работал земским врачом, обслуживал 25 деревень. В Мелихове на свои средства открыл медицинский пункт, построил три школы, добился открытия почты и телеграфа, организовал посадку тысячи вишнёвых деревьев, засевал голые лесные участки лиственницами, вязами, клёнами, соснами и дубами. В 1891-1892 годах часть средней полосы России и Поволжья из-за неурожая и засухи переживала сильнейший голод. Чехов организовал сбор пожертвований в пользу голодающих, сам выезжал на места бедствия.

Улица Чехова начинается у легендарного 21-го универсама (сейчас стоит без вывески) по улице Ленина и поначалу идёт (около 400 м) через частный сектор.

Нужно отметить, что здесь живут очень брехливые собаки. А вот люди, кто мне встретился, — весьма добродушные.

И романтическая вывеска на доме тому подтверждение, а во дворе увидел ульи — очень мирное занятие.

Здесь расположена средняя школа №11, примыкает здание Слуцкого лесхоза.

Ближе к улице Магистральной, где заканчивается улица Чехова, высится звонница храма Паисия Святогорца. Нужно подчеркнуть, что на ней установлен самый большой колокол в Беларуси весом 7,5 т.

Произведения Антона Павловича Чехова жители улицы его имени, можно сказать, не знают. На вопрос: «Какие произведения Антона Павловича Чехова вы знаете?», кроме «Каштанки» («про какую-то собаку…»), никто ничего другого не вспомнил. Ну что ж, надеемся, что рассказ об их улице станет для кого-то поводом прочесть классика.

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