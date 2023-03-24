25-26 марта в Слуцке будет проходить IV Республиканский фестиваль любительского театрального искусства «Тэатральныя скрыжаванні».

Показ спектаклей будет проходить в Слуцком городском Доме культуры и Слуцком городском Дворце молодёжи (район «Сахарный»). В фестивале примут участие народные и заслуженные театральные коллективы Минской области и по одному театру из других областей и города Минска. В течение двух дней зрители увидят девять спектаклей.

Торжественное открытие фестиваля «Тэатральныя скрыжаванні» состоится 25 марта в 11 часов на сцене Слуцкого Дома культуры. Фестивальная программа начнется с показа спектакля «Пинская шляхта или Брутальная история» народного театра драма и комедии имени В. Голубка Слуцкого городского Дома культуры.

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В рамках фестиваля запланирована презентация сборника про любительские театры Беларуси «Народны тэатр. Шлях да сцэны».

Справки по телефону: 5 73 26 (касса Слуцкого ГДК).