В минувшие выходные в СШ №13 г. Слуцка прошёл первый этап шоу «Супердедушка» — спортивный конкурс «Дедушка — спортсмен» под девизом «Нам года не беда». Об этом сообщается на сайте Слуцкого районного центра народного творчества.
В нём состязались шесть участников:
- Сергей Баранов (аг. Весея);
- Антон Гутковский (аг. Гацук);
- Николай Евсеенко (д. Леньки);
- Фёдор Корзун (аг. Лучники);
- Михаил Нестеренко (аг. Вежи)
- Александр Рулькевич (аг. Танежицы).
В спортивном состязании мужчинам предстояло продемонстрировать свою меткость в метании дротиков, в бросании мяча в баскетбольное кольцо и прохождении «змейки» с мячом на скорость. Заключительным видом соревнований была стрельба из пневматической винтовки по мишени с расстояния 10 метров. Руководил стрельбой учитель физкультуры Сергей Мирончик.
Все участники справились с заданиями. Победителя спортивного конкурса «Супердедушка» можно будет узнать 30 апреля в Весейском доме культуры, где будет проходить основная часть шоу-программы.