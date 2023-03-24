В минувшие выходные в СШ №13 г. Слуцка прошёл первый этап шоу «Супердедушка» — спортивный конкурс «Дедушка — спортсмен» под девизом «Нам года не беда». Об этом сообщается на сайте Слуцкого районного центра народного творчества.

В нём состязались шесть участников:

Сергей Баранов (аг. Весея); Антон Гутковский (аг. Гацук); Николай Евсеенко (д. Леньки); Фёдор Корзун (аг. Лучники); Михаил Нестеренко (аг. Вежи) Александр Рулькевич (аг. Танежицы).

В спортивном состязании мужчинам предстояло продемонстрировать свою меткость в метании дротиков, в бросании мяча в баскетбольное кольцо и прохождении «змейки» с мячом на скорость. Заключительным видом соревнований была стрельба из пневматической винтовки по мишени с расстояния 10 метров. Руководил стрельбой учитель физкультуры Сергей Мирончик.

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Все участники справились с заданиями. Победителя спортивного конкурса «Супердедушка» можно будет узнать 30 апреля в Весейском доме культуры, где будет проходить основная часть шоу-программы.