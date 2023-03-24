Министерство образования рассматривает новые предложения по организации школьного питания, сообщается на сайте Sputnik.

Например, предлагается убрать завтраки и полдники — останется только обед. А для тех учащихся, кто проводит в учреждении образования довольно длительное время или просто захотел перекусить, предлагается сделать дополнительный приём пищи — пока его назвали «экспресс-питанием». Представители ведомств и различных госструктур также пришли к мнению, что наиболее перспективно организовать питание в школьных столовых в формате шведского стола.

Комментируя возможную отмену завтраков, полдников и других видов питания в школьных столовых, в ведомстве сообщили: «Предложенная на межведомственном координационном совете идея уйти от традиционных названий приёмов пищи (завтрак, обед, полдник) никаким образом не может повлиять на периодичность, объёмы и количество приёмов пищи в учреждениях образования при предоставлении питания».