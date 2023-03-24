Карты некоторых банков могут работать со сбоями в ночь на 25 марта, а также в утренние часы, пишет Sputnik.

В частности, в Беларусбанке уточнили, что с 2.00 до 5.00 не будет работать сервис «SMS-оповещение», в том числе рассылка таких специальных сообщений, как доставка CVV, PIN кодов, кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в интернете, а также кодов платёжных приложений и так далее.

Кроме того, с 2.00 до 6.30 не будут обслуживаться держатели карточек банков, которые пользуются услугами процессингового центра. В это время они не смогут получить дополнительную аутентификацию при проведении операций в интернете.

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В пресс-службе Беларусбанка пояснили, что данные временные сбои связаны с проведением плановых технических работ Банковским процессинговым центром. В связи с этим в финучреждении рекомендуют отложить выполнение платежей до утра, когда всё будет работать без перебоев.

Белинвестбанк также разместил аналогичное сообщение. Администрация банка просит учитывать эту информацию и приносит извинения за временные неудобства.

Центр старается проводить технологические работы ночью, чтобы доставлять как можно меньше неудобств держателям банковских карт.