Светлана Колос, нотариус Слуцкой нотариальной конторы Минского областного нотариального округа, ответила на вопросы, которые возникают при оформлении доверенностей, и другие.

1. Вопрос: Хочу выдать доверенность сыну на управление автомобилем. Какие документы необходимо предоставить нотариусу и нужно ли присутствие сына?

Ответ. Для удостоверения доверенности нотариусу необходимо представить:

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документ, удостоверяющий вашу личность (паспорт, вид на жительство);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении сына);

если вы являетесь пенсионером или инвалидом I или II группы — пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида (для предоставления вам льгот по уплате нотариального тарифа);

данные сына, а именно: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, данные паспорта и идентификационный номер, место жительства.

Присутствие сына при удостоверении доверенности не обязательно.

2. Вопрос: Могу ли я выдать доверенность на автомобиль третьему лицу в порядке передоверия и на какой срок можно выдать такую доверенность?

Ответ: Вы можете выдать доверенность в порядке передоверия, только если в основной доверенности указано, что полномочия по настоящей доверенности вы полностью или частично вправе передоверять другим лицам по своему усмотрению.

Выдать доверенность в порядке передоверия можно только на срок, не превышающий срок, указанный в основной доверенности, то есть, например, если основная доверенность выдана сроком по 30 апреля 2023 года, то и доверенность в порядке передоверия будет выдана по 30 апреля 2023 года.

Оформить указанную доверенность вы можете у любого нотариуса.

3. Вопрос: Отец хочет выдать доверенность на получение пенсии, но он не может сам расписаться ввиду болезни. Как поступить в данной ситуации?

Ответ: Если обратившийся за совершением нотариального действия гражданин грамотный, но не может собственноручно подписать документ ввиду болезни, то по просьбе гражданина за него документ может подписать другое лицо в его присутствии и в присутствии нотариуса.

4. Вопрос: Я прибыл к зданию нотариальной конторы на автомобиле, но ввиду болезни не могу подняться на второй этаж и зайти в помещение конторы для оформления нотариального документа. Что делать в данной ситуации?

Ответ: Если гражданин прибыл к месту нахождения нотариальной конторы, однако в силу физических недостатков, болезни (нарушений функций опорно-двигательного аппарата и др.) ему затруднительно зайти в помещение нотариальной конторы, нотариус вправе выйти к гражданину для выяснения его намерений относительного совершения нотариального действия, разъяснения прав и обязанностей, предупреждения о последствиях совершаемого нотариального действия, подписи документа, росписи в реестре для регистрации нотариальных действий в получении нотариального документа.