Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные ограничения для граждан Беларуси и России. Планируется, что это будет сроком на один год, пишет Telegram-канал «Собирай рюкзак».

Документ опубликован на официальном сайте сейма. Он предусматривает:

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прекращение приёма заявлений на визы от граждан Беларуси и России в визовых службах Литвы за рубежом (кроме случаев, когда посредником выступает МИД Литвы);

прекращение приёма заявлений на вид на жительство (ВНЖ) как в Литве, так и в её диппредставительствах за рубежом. Исключение — владельцы национальной или шенгенской визы Литвы и других стран Евросоюза, а также лица, уже имеющие ВНЖ или положительное решение о его предоставлении;

запрет на покупку недвижимости гражданами Беларуси и России без ВНЖ в Литве;

временную приостановку приёма заявлений и принятия решений о приёме в гражданство Литвы.

Законопроект ожидает второе чтение. Если он будет одобрен, то ограничения вступят в силу 15 апреля 2023 года.