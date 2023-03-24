Собаки — эмоциональные и искренние животные, которые живут рядом с нами. С самого детства и со мной рядом жили собаки: старичок Жук, малышка Муся, спасённая из приюта Мая, теперь Мира и Брюлик.
А полгода назад я повстречала в Гацуке бездомную, преданную своим бывшим хозяином красавицу Ненси.
Я никогда не была волонтёром, не спасала и не пристраивала животных. Но почему-то именно Ненси, именно эта собака запала в моё сердце, и мне захотелось ей помочь. Вот уже несколько месяцев моё желание — найти дом для Ненси! Она пережила предательство, отлов и снова предательство… Ребята, она достойна жить.
Меня тронула до глубины души любовь Ненси к детям. Я видела, как она, радостно виляя пушистым хвостом, с надеждой ищет в каждом прохожем того самого человека. Иногда мне становилось жутко, когда Ненси пыталась наладить контакт глазами с человеком, а он проходил мимо или кричал, прогонял, бил.
Эх, сколько же эмоций я пережила с Ненси — от счастья до разочарования. Она многому научила меня, например, не переставать верить, доверять этому миру и людям, даже если тебя когда-то предали.
Знаете, я часто думаю над вопросом, а есть ли у собак душа? Есть ли мысли и чувства у этих созданий? Думаю, что да. Ненси — собака, которая подтверждает, что у них есть чувства. Она старается поддержать, угодить человеку в различных жизненных ситуациях, чётко чувствует моё настроение. Собаки никогда не бросают!
Я хочу найти Ненси дом и человека, готового заботиться о ней. Я верю, что если эта новость и не поможет найти Ненси дом, то обязательно найдёт отклик в ваших сердцах, изменит отношение к животным.
Узнать больше об этой собаке можно, написав Екатерине в Instagram.
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