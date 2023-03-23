«У меня есть одна особенность — мне важны касания». Как я неделю сидела в «Тиндере» (личный опыт случчанки)

В декабре я рассталась со своим молодым человеком. В расстроенных чувствах решила зарегистрироваться в приложении для знакомств Tinder. Мне хватило недели, чтобы разочароваться в быстрых знакомствах.

Как работает Tinder

Регистрируешься, заполняешь анкету и указываешь, для каких целей ты в этом приложении. Прикрепляешь свои фото. Приложение отбирает лучшие и показывает парням. А они уже решают, нравишься ты им или нет. Если нравишься, смахивают вправо, не нравишься – влево. То же самое делаешь и ты. Если симпатии совпадают, то можно познакомиться в переписке.

Как представляются мужчины в Tinder

Я разделила презентации мужчин на четыре категории. Первая – «О себе». Ребята просто пишут, что они любят, чем увлекаются, сколько лет. Типа «Привет. Я Максим. Мне 27 лет. Люблю спорт, путешествия и собак. Ищу девушку для серьёзных отношений».

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Вторая – «Шутники». Иногда я заходила в приложение ради них, чтобы поднять себе настроение. Есть мужчины с таким чувством юмора – просто огонь. Например, «Есть аттракцион фуникулёр, а есть куникулер. Хочешь прокачу?». Или мужчина подписан «Владимир, 30 лет», а в описании «Вообще-то я Никита». Но есть и бородатые шутки, которые многие пишут. Например, «Если вы приедете на свидание не такая, как на фото, будем пить, пока не изменитесь», ну и так далее.

Третья – «Самоуверенные». Это те мужчины, которые сразу с претензиями. Они сразу обозначают, что содержать никого не собираются (за кофе плати сама, а на цветы даже не рассчитывай), разведёнки с прицепом им не нужны, терпеть женские психологические травмы они тоже не собираются (но не факт, что им самим не нужен психолог).

И четвёртая – «Я готов тебя содержать за секс». Здесь есть и женатые, и фетишисты. Они предлагают платить тебе деньги за то, что ты будешь выполнять их желания в постели. Обещают не обижать и достойно благодарить.

О кружевных трусиках и касаниях

Есть мужчины, которые сразу предлагают перейти в Telegram для дальнейшего общения. Там можно записывать голосовые сообщения, присылать фото и видео. Вполне нормальная практика, если ты убедился, что твой собеседник адекватный. Но слышала истории, когда разводят на обнажённые фотки.

Попытался такое сделать и один новый знакомый. Общались вроде нормально, но потом он начал активно просить, чтобы я прислала ему фото в кружевных трусиках. В общем, пообщались мы только день.

Ещё один готов был приехать ко мне из другого города. Сказал, что я ему очень понравилась. Мол, красивая, грамотная, «даже запятые ставишь», ну и секс с первого сообщения не предлагал.

Однако, чтобы я стала его спутницей по жизни, он хочет убедиться, что я реальная, и встретиться вживую. Я ответила: «Приезжай». Кавалер тут же предупредил: «У меня есть одна особенность — мне важны касания. Мне надо чувствовать и трогать человека, но это не секс и не приставания. Если ты не согласишься и не примешь, тогда у нас ничего не получится». На этом я закончила общение. Трогать ему нравится, касания важны, ага.

А потом в одно утро я проснулась и поняла, что такого общения мне не надо. Максимум занять время, поугорать и понять, каких мужчин в твоей жизни точно быть не должно.