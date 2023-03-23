Читательница рассказала «Кур’еру», как купила странную подушку и как эта покупка навела её на мысли о заведомом обмане. А мы взяли комментарий у юриста.

Что рассказала женщина

«Когда купила подушку, дома вскрыла упаковку и обратила внимание на такое несовпадение, — написа­ла она. — На большом листе крупными буквами написано «Бамбук». И всё о прелестях этого материала для сна. Сделано в Беларуси.

Но когда достала подушку из упаковки, то на ярлыке прочитала состав: 100% полиэфир. Мне кажется, что это пример обмана потребителя или, если говорить нормативными формулировками, информация вводит потребителя в заблуждение. Или всё ОК? Интересно узнать мнение юриста».

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Комментарий юриста

Юрист Иван Райкевич прокомментировал этот случай:

«Согласно п.1 ст. 7 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах (работах, услугах). Кроме того, согласно п. 2.4 этого же закона, информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать сведения об основных потребительских свойствах товаров.

Обращаю ваше внимание на ст. 26 Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 N 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», согласно которой запрещается недобросовестная конкуренция путём введения хозяйствующим субъектом в заблуждение, в том числе в отношении:

качества и потребительских свойств его товара, предлагаемого к продаже,

назначения такого товара,

способов и условий его изготовления (производства) или применения,

результатов, ожидаемых от использования такого товара,

его пригодности для определённых целей.

Подобные действия со стороны производителя, на мой взгляд, идут в разрез с требованиями законодательства и создают у потребителя ложное впечатление о потребительских свойствах товара».