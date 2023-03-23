Раньше «Кур’ер» сообщал, что на 6 улицах города и на одной улице в деревне Лядно сделают новый асфальт. В список благоустройства добавят ещё четыре улицы, проезд, переулок и карманы автобусных остановок.
Служба заказчика ЖКУ Слуцкого района выбирает подрядную организацию, которая выполнит работы по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети Слуцка. Для этого выделят дополнительное финансирование. Ориентировочная стоимость закупки — 950 000 рублей.
Наименование объекта ремонта улично-дорожной сети и объём работ
- улица Гагарина — 8400 м2;
- улица Транспортная — 4140 м2;
- улица М.Богдановича — 3060 м2;
- проезд М.Богдановича — 1320 м2;
- улица Гастелло — 3040 м2;
- 1-й переулок 14 Партизан — 780 м2;
- устранение колейности автобусных остановок — 2200 м2.