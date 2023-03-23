Раньше «Кур’ер» сообщал, что на 6 улицах города и на одной улице в деревне Лядно сделают новый асфальт. В список благоустройства добавят ещё четыре улицы, проезд, переулок и карманы автобусных остановок.

Служба заказчика ЖКУ Слуцкого района выбирает подрядную организацию, которая выполнит работы по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети Слуцка. Для этого выделят дополнительное финансирование. Ориентировочная стоимость закупки — 950 000 рублей.

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Наименование объекта ремонта улично-дорожной сети и объём работ