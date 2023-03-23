Случчанка Анастасия рассказала «Кур’еру», как она купила лекарства и, придя домой, обнаружила, что одна упаковка пустая. Мы спросили у юриста, что делать в таких случаях.

Что рассказала девушка

«Я купила в аптеке две упаковки лоратадина, — рассказала Анастасия. — Одна пачка стоит 3 рубля. Была с ребёнком, так что особо не рассматривала, что мне дали, чек тоже не взяла. Когда пришли домой, я увидела, что одна упаковка пустая. В ней не было ни лекарства, ни инструкции, вообще ничего. Я уже не стала возвращаться, потому что одевать ребёнка и идти обратно ради 3 рублей уже было лень. Но ведь такое может случиться и с лекарством подороже. Интересно, что делать в таких случаях и как доказать, что ты купил пустую коробку».

Реклама

Комментарий юриста

Иван Райкевич, юрист, который занимается защитой прав потребителей, прокомментировал этот случай:

«В соответствии с п.10 ст.20 Закона «О защите прав потребителей», чтобы предъявить претензии относительно качества товара, чек потребителю не нужен. Можно доказывать факт приобретения некачественного товара путём предоставления выписки из банковской карты, свидетельских показаний, записей с камер видеонаблюдения и т.д.

При этом в конкретной ситуации, в которую попала женщина, есть проблема, которая касается того, что невозможно доказать, было ли в коробке лекарство, когда оно выпало и кто в этом виноват. Можно обратиться в аптеку, но, скорее всего, это не принесёт результата. При покупке дорогостоящих лекарств и отсутствии на упаковке соответствующей «пломбы» я рекомендую проверять наличие товара в упаковке на месте».