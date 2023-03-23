Беларусь вошла в топ-10 покупателей вина из Грузии

В начале 2023 года Беларусь вошла в топ-10 покупателей грузинского вина, по данным Национальной службы статистики Грузии.

Основным покупателем грузинских виноградных вин выступила Россия, пишет Myfin. Грузия продала туда вина почти на $24 млн.

Myfin. Грузия продала туда вина почти на $24 млн. На втором месте в топе Украина — ей продано вина на $1,75 млн.

Далее Польша и Китай — по $1,73 млн, Казахстан купил винной продукции на $1,16 млн.

Беларусь занимает девятую позицию — к нам Грузия экспортировала вин на $387,4 тыс.

В топ-10 основных импортёров грузинского вина также вошли США ($798 тыс.), Германия ($653,1 тыс.), Латвия ($570,2 тыс.), Великобритания ($333,1 тыс.).

Грузия на экспорте виноградных вин в январе-феврале 2023 года заработала $34,5 млн.