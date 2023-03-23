В социальных сетях предлагают «лёгкий доход» от имени ОАО «Беларуськалий». Но предприятие к этой «акции» не имеет отношения.

В сети Instagram стали появляться посты, в которых пользователей приглашают присоединиться к какой-то инвестиционной платформе и начать зарабатывать баснословные суммы — до 25000 рублей в месяц.

«Беларуськалий» в своём официальном телеграм-канале заявил, что не проводит и не планирует организацию каких-либо «программ инвестирования» и других финансовых мероприятий с использованием соцсетей, включая Instagram.

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Аккаунты, которые распространяют такую информацию, не имеют никакого отношения к предприятию. Пользователей интернета призывают быть бдительными.