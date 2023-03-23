В среду, 22 марта, слушатели цикла лекций об истории и духовной жизни города и края узнали о православной церкви на Случчине в 1917 – 1941 годы. Лекцию провёл слуцкий краевед Андрей Попов.

Испытания Первой мировой войны слились в России с событиями Февральской революции и гражданской войной. Беларусь в 1915-1920 годы стала театром военных действий. Территорию страны по очереди оккупировали немцы и поляки. В Слуцке то и дело менялись власти.

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В это время епископом Слуцким именовался будущий митрополит Минский и Белорусский Мелхиседек (Паевский). Он возглавил Минскую епархию в переломную эпоху.

Путь служения владыки Мелхиседека приходится на 1920-е годы, наиболее трагические в истории государства и церкви. В тех условиях его самоотверженная деятельность, организаторский талант были направлены на сохранение церкви, преодоление раскола, примирение враждующих сторон, защиту мирного населения во время немецкой и польской оккупации.

Раскол в церкви

Советские власти видели в церкви «классового врага», старались ослабить её, уничтожали храмы, ссылали и убивали священников. В условиях гонений прервалась связь с высшим церковным управлением в Москве.

Основываясь на указе святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, о предоставлении местным архиереям широких полномочий в исключительных случаях, епископ Мелхиседек вместе с собором духовенства объявил в Минске в 1922 году автономию Белорусской православной церкви. Было решено управлять ею с помощью трёх викарных архиереев, один из которых должен был пребывать в Слуцке.

В 1923 году на Слуцкую кафедру был посвящён настоятель слуцкого Никольского собора протоиерей Николай Шеметилло, священнослужитель Русской православной церкви, епископ Слуцкий, викарий Минской епархии. Он пользовался в городе большим уважением, что в немалой степени препятствовало утверждению здесь обновленческого раскола. Его ближайшими сотрудниками были священники Василий Павлюкевич и Михаил Лукашевич.

В это же время совершал в Слуцке свой подвижнический труд иеромонах Иоасаф (Макарий). Известно его имя в миру: Роман Игнатьевич Русанов. Он поддержал Николая Шепетило, выступал против обновленцев, в знак протеста на колокольне Троицкого собора соблюдал пост. Умер в 1928 году, похоронен на городском кладбище в Слуцке. К его молитвенной помощи православные горожане прибегают до сих пор.

В обновленчество перешёл Свято-Троицкий монастырь. Его настоятель архимандрит Савватий (Зосимович) в 1926 году стал также Слуцким епископом (раскольником). Однако местные жители не пошли за обновленцами. Переданные раскольникам советской властью храмы стояли без паствы.

В августе 1921 года был организован комитет об организации помощи голодающим в России. Советская власть предписала церкви сдать утварь из драгоценных металлов (золота, серебра). Было позволено заменять чаши, потиры, кресты ювелирными украшениями. В Слуцке эта акция прошла спокойно, без скандалов. Ценности сдавали синагоги, костёлы.

Аресты священнослужителей

В августе 1926 года в отношении епископа Николая (Шеметилло), а также священников Василия Павлюкевича и Михаила Лукашевича было возбуждено уголовное дело. Оно продолжалось почти целый год и завершилось тем, что владыка Николай и о. Василий были отпущены за недоказанностью «преступления», а священник Михаил Лукашевич, особенно остро выступавший на собрании, решением Особого Совещания Коллегии ОГПУ от 17 июня 1927 года был приговорён к трём годам ссылки в город Гадяч Полтавского округа.

Епископ Николай пережил инсульт. По словам священника Валериана Новицкого, расстрелянного в 1930 году, к концу 20-х годов владыка «совершенно оглох от нервных потрясений». Тем не менее до последних дней своей жизни на свободе он неукоснительно исполнял свои архипастырские обязанности: совершал богослужения, рукополагал новых кандидатов во священный сан и при этом жил очень скромно, постоянно помогая нуждающимся чем только мог. 16 марта 1933 года был арестован в Слуцке по Крестьянскому переулку, 5. Одновременно власти закрыли Свято-Николаевский собор. Вместе с епископом свободы лишили священников, служивших в Слуцке и поблизости от него (более 20 человек), а также отдельных, наиболее активных прихожан, посещавших собор. Все они попали в поле действия особо мощной волны арестов, прокатившейся по многим весям и городам Восточной Беларуси в феврале — марте 1933 года.

В протоколе допроса епископа Николая (Шеметилло) говорилось о том, что, возглавляя так называемый «слуцкий филиал контрреволюционной организации «Иезуит», он привлёк в него многих представителей духовенства Слуцкого района, а кроме того, имел намерение вернуть под свою юрисдикцию ранее отколовшихся обновленцев во главе с их «архиереем» Савватием (Зосимовичем).

В 1933 году репрессивная политика ужесточилась. Епископ Николай (Шеметилло) и члены его церковного управления были арестованы и часть расстреляны.

Закрытие и разрушение церквей

В 1930 году Свято-Троицкий монастырь закрыли, а после разрушили. Мощи святой Софии Слуцкой и мученика Гавриила Белостокского были отправлены в Минск в музей атеизма. В том же году сгорела отданная под общежитие Воскресенская церковь.

В 1934 году был закрыт Никольский собор, превращён в склад, а летом 1934 года разрушен. На фундаменте разрушенного собора был построен Дом культуры. В Михайловской церкви устроили общежитие. Варваринская церковь использовалась как бытовое помещение. В Рождественской церкви был организован музей атеизма. В течение 1933-1937 годов были закрыты на Случчине все храмы.