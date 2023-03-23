За последние два года санстанция выявила 4 пробы грибов, которые превышали допустимые уровни содержания цезия-137. Они были собраны в лесном массиве в районе деревни Строхово.

В 2022 году Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии проверил 340 продуктов на содержание цезия-137. Из них 162 пробы были из организаций, а 178 проб — из личных подсобных хозяйств. Это картофель, овощи, дикорастущая продукция и др. Больше всего цезия-137 нашли в дарах леса — в ягодах и грибах.

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В 2021 и 2022 годах специалисты обнаружили по 2 пробы грибов со слишком высоким содержанием этого радионуклида. Образцы привезли на исследование частные лица. В некоторых сушёных грибах содержалось в 2,5 раза больше цезия-137, чем допустимо. А в свежих грибах — в 1,5 раза больше нормы.

Ранее «Кур’ер» рассказывал, что по многолетнему мониторингу лесной продукции чаще всего выявлялись ягоды и грибы с повышенными допустимыми уровнями в районе деревень Жилин Брод, Новинки, Строхово и Омговичи.