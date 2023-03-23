Коммунальная служба города высадила на клумбах 7000 тюльпанов, сообщает Слуцкое ЖКХ.

Скоро работники «зеленхоза» высадят 83 000 штук рассады однолетников и многолетников, оформят композиции из кустарников и хвойных растений.

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Также в городе установят топиарные фигуры — «яблоки», «груши», «зонтики» и т.п. По улицам Магистральная, 14 Партизан, Ленина разместятся 37 уличных вазонов.

В районе автовокзала коммунальщики планируют восстановить клумбы из щепы в виде карты Беларуси.

Что будет нового

На конечной остановке ДСУ-9 сделают композицию из кустарника и цветной щепы «Слуцкий пояс».