На прошедшей неделе читатели писали в «Кур’ер» благодарности скорой помощи и Слуцкому хлебозаводу, сетовали на неотремонтированный подъезд и вороньи гнёзда возле школы, а ещё рассказали, как пожилая случчанка платит за сотовую связь по недешёвому тарифу.

Благодарность хлебозаводу

К материалу о том, что Слуцкий хлебозавод участвует в проекте «Здоровое рабочее место — здоровое предприятие», Тамара Гудлевская написала: «Сегодня утром 21.03.23 купила свежий батон с отрубями очень хорошего качества, красивый внешний вид. Благодарю работников хлебозавода ночной смены за их труд, здоровья и новых успехов!»

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О ремонте подъезда

Случчанин Александр Александрович обратился с вопросом, когда сделают ремонт по улице Социалистическая, 152, 3-й подъезд. «При входе в подъезд разваливается порог, — пишет мужчина. — Штукатурка на стенах отваливается, даже перила на лестнице — и те отслужили свой срок. Недавно в этом подъезде сгорела квартира, стены все в подъезде чёрные от гари, да и не только стены».

Благодарность скорой помощи

Алла Мурачковская передала благодарность медикам скорой помощи: «Спасибо вам большое, благодаря вашей помощи я сегодня живу. Здоровья вам и вашим близким».

О вороньих гнёздах рядом со школой

Случчанка Ольга Львовна пожаловалась на то, что в районе 6-й школы гнездится очень много ворон. «Детям в школу опасно пройти, — написала женщина. — Вороньё гадит, падают сломанные ветки прямо на головы, при мне испачкали детскую коляску и куртку ребёнку, который бежал в школу. А летом стоит такая вонь от помёта ворон, и плитка тротуарная вся загажена!»

Ольга Львовна спрашивает, нельзя ли удалить гнёзда. Однако в период с 16 февраля по 14 августа включительно в Беларуси запрещено разрушение гнёзд птиц.

Слишком высокий тариф для пенсионерки

Случчанка Вера Леонтьевна рассказала, что её соседка, которой 90 лет, платит за услуги своего сотового оператора больше сорока рублей в месяц. При этом пожилая женщина из-за слабого здоровья не может сама дойти до офиса сотового оператора и изменить тарифный план или отключить какие-то услуги. Вера Леонтьевна спрашивает, что можно сделать в таком случае.

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