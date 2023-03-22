«Чувствую, что как женщина я совсем не интересна своему мужчине». Случчанка обратилась к читателям «Кур`ера» за советом

Случчанка обратилась к читателям «Кур`ера» с просьбой дать ей совет по поводу отношений с мужем. Прочитайте историю женщины и советы, которые ей дали случчане.

«Хочу поделиться своей историей, а вы мне дайте, пожалуйста, совет. Я замужем уже 6 лет, у нас есть дочь. Проблемы внешности и неухоженности сразу можно исключить, это ко мне не относится. Но я чувствую, что как женщина совсем не интересна своему мужчине. И так уже длится примерно два года. И это не про интимную жизнь, а про что-то гораздо большее. Раньше он хотя бы куда-то выходил, но с недовольным лицом, а сейчас…

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После работы мы никогда не общаемся, он берёт тарелку еды и за компьютер или в телефон. Все мои попытки разговоров провальные. Диалог строится примерно так: «Сашка, давай пообщаемся! Как у тебя день прошёл?». Он: «Нормально». Я: «Расскажи, что интересное было на работе?». Он: «Ничего». Я: «Может, сходим вместе погулять завтра?». Он: «Посмотрим».

Он всегда высыпается, и работа у него нетяжёлая, но чувствую, что я для человека как стена. Он любит меня критиковать, что я не так готовлю, что его не устраивает вчерашняя еда, что я даже не так пылесошу. Сам он не занимается бытовыми вещами. Про какие-то комплименты или сюрпризы — я молчу. Мне грустно, когда я смотрю сторис в Instagram, как пары, у кого по двое детей, ездят на какие-то мероприятия, на каток, в другой город гулять, вместе на занятия спортом. Мой мужчина на все идеи говорит: «Ай, бред». Понимаю, что предлагать уже что-то нет смысла. Его развлечения — диван, еда, игры, фильмы.

Если честно, то я уже не знаю, как можно сидеть в этом «котле» день за днём. Я ощущаю, как вместе с ним начинаю деградировать. Куда бы я ни пошла, меня спрашивают: «Почему ты одна? А Саша где?». И каждый раз я придумываю историю о том, что он заболел или на работе задержали, а иногда просто говорю, что он куда-то уехал. Мне стыдно сказать, что мой муж предпочитает диван с фильмами, а не ваш этот «бред».

Он всегда всем недоволен. Его смех я слышу только тогда, когда у него в телефоне идёт смешной момент фильма. Сколько бы я раз ни прошла мимо него, он даже глаз не оторвёт от гаджета. Скажу честно, я даже хотела сломать «винду», но когда она у него полетела сама, то он решил этот вопрос за один вечер. Да и какой смысл, если у него ещё и телефон есть?

Мне жаль, что семейная жизнь идёт в тартарары. Я предлагала ему сходить к психологу, но услышала, что это всё бред и что если тебе надо, то сама и иди».

Комментарии и советы от читателей

Оксана Трощенкова: «То, что он вас критикует, — это про его какие-то неудовлетворённые потребности, за просто критикой скрывается нечто большее. А как в его родительской семье происходит общение между родителями? Какие у него отношения с родителями? И однозначно, вам нужно поговорить с мужем откровенно, что произошло за эти 2 года? Конкретно с ним, с вами? Составьте список ваших ценностей в порядке важности и обсудите его. И да, к психологу однозначно стоило бы обратиться. Есть ещё такая техника «Моё письмо о супруге». Там нужно дополнить незавершённые предложения, очень хорошо выявляет взаимные претензии и обиды. Но нужно делать обоим супругам. Поищите в Google эту технику».

Alg Semn: «По-моему, вы для себя уже всё решили, но хотите, чтобы это было как бы не ваше решение, а вроде совет окружающих, т.е. боитесь взять на себя вину за, как вам кажется, развал семьи. Но её уже нет в том понимании, которое вы себе представляете. Мне так кажется, может, и ошибаюсь».

Инна Шилович: «Заведите себе другого, а лучше нескольких. И радуйтесь жизни. И перестанете обращать на него внимание и на быт, и глаза снова светиться начнут, и счастье придёт. И цветы дома появятся. А потом и семейная жизнь может наладиться. А уйдет, ну и хорошо, проще будет».

@tatsi_nak: «У вас есть место, куда вы можете уехать из дома с дочкой хоть на неделю, например, погостить у мамы, бабушки? Пусть побудет дома один со своими гаджетами. Не пытайтесь его изменить. Меняйтесь сами. Не оправдывайтесь перед друзьями, а просто скажите, что он предпочитает вот такой вид отдыха. В конце концов, пригласите общих друзей домой. А сами сходите к психологу, только к хорошему. А так это только вам решать, потому что это ваша жизнь и разбираться нужно вместе. Можно договориться с психологом, чтобы он пришёл домой. Может, это и поможет».

@svetlanasagalovich: «Я уверена, что пора дать вашему супругу показать, как правильно делать уборку и готовить хотя бы ужин, в хорошем смысле (пусть примет участие, попросите его вам помочь), иногда совместные заботы сближают друг друга. Вечером занять себя любимым делом (спорт, танцы, йога, чтобы вы могли развеяться). Обязательно поговорите о том, что вас беспокоит и обижает. Попробуйте сами внезапно пригласить (сделайте сюрприз) его вечером в тёплое и атмосферное место, где вы сможете вкусно поесть и уютно вдвоём провести время».

@vika.novitshaya.90: «Возможно, переломный момент брака. Попытайтесь поговорить с ним. Спросите, что ему не нравится, скажите, что вас не устраивает в отношениях. В вашей семье только разговор между вами что-то решит. А никак не совет в соцсетях».

@valeryia_novik: «Здравствуйте! В вашем сообщении довольно много фокуса на муже. Он не любит, он не хочет, он любит. А где вы? Чего хотите вы? Что любите вы? Чем занимаетесь вы, когда муж не хочет общаться? Он не хочет идти к психологу, а почему не идёте вы? Семья — это система, и изменение одного элемента этой системы ведёт к изменению всей системы. Поэтому мой совет такой: больше фокуса на себя, больше заботы о себе, больше поддержки себе. Не пытайтесь поменять супруга, меняйте себя, и это даст больше результатов».

@ekaterinas2012: «Бежать из таких токсичных отношений. Ничего хорошего здесь уже не будет».