В связи с проведением ремонтных работ 27, 28, 29, 30 марта отменяются на участке Уречье-Слуцк поезда региональных линий экономкласса:

№ 6523 ОСИПОВИЧИ-СОЛИГОРСК (отпр. из Осиповичей в 08.37, приб. в Слуцк в 10.54)

№ 6524 СОЛИГОРСК-ОСИПОВИЧИ (отпр. из Слуцка в 14.57, приб. в Осиповичи в 17.14)

Назначаются:

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№ 6513 СЛУЦК-СОЛИГОРСК (отпр. из Слуцка в 11.00 приб. в Солигорск в 11.48)

№ 6514 СОЛИГОРСК-СЛУЦК (отпр. из Слуцка в 14.57, приб. в Осиповичи в 17.14)

28, 29 марта, 11, 12 апреля, 16, 17, 30, 31 мая отменяются поезда региональных линий бизнес-класса:

№ 879 МОГИЛЁВ — СОЛИГОРСК (отпр. из Слуцка в 09.48, приб. в Солигорск в 10.26)

№ 880 СОЛИГОРСК — МОГИЛЁВ (отпр. из Слуцка в 17.57, приб. в Могилёв в 21.47)

Более подробную информацию вы можете получить по телефону 105.