В этом году Сергею Шкляревскому, одному из самых известных фельдшеров Беларуси, изготовят памятник с бронзовым бюстом и установят его на кладбище в деревне Покрашево, где похоронен случчанин.

Слуцкий райисполком выбирает подрядную организацию на разработку проектно-сметной документации с последующим возведением памятника по объекту строительства: «Изготовление, доставка и установка надмогильного памятника Героя Социалистического Труда Шкляревского Сергея Ивановича».

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Предполагаемые сроки начала строительства — 1 июня, а окончания — 30 июня.

Сергей Иванович Шкляревский родился 9 июля 1928 года в деревне Серяги Слуцкого района. С июня 1950-го работал в должности заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом. В свои 92 года он обходил жителей деревни, осматривал их и помогал. Принимал роды у нескольких поколений сельчан. Знал, кто чем болеет и кто как живёт. Его работа была отмечена двумя орденами Ленина, Почётной грамотой Верховного Совета БССР, медалью «Серп и Молот». Сергею Ивановичу также было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 2006 году «Беларусьфильм» снял о нём фильм «Доктор из Покрашево». Непрерывный стаж работы легенды белорусской медицины — 70 лет. Сергей Шкляревский ушёл из жизни в 2021 году.

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