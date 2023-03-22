Слуцкая нотариальная контора представила график выездов нотариусов в агрогородки и деревни во 2 квартале 2023 года (апрель, май, июнь). Приёмы граждан по нотариальным вопросам будут проходить с 10 до 12 часов.
Нотариусы приезжают в агрогородки по предварительной заявке. Заявки принимаются по указанным в графике телефонам нотариусов, телефону нотариальной конторы: 4 15 06; по электронной почте: gnkslutsk@tut.by.
Выезды в апреле
- 4 апреля в а/г Летковщина, ул. Центральная, 1. Нотариус: Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20;
- 5 апреля в д. Серяги, ул. Молодёжная, 1а. Нотариус: Мордвилко Ирина Викторовна, тел. 4 80 21;
- 6 апреля в а/г Лядно, ул. М.Горького, 39. Нотариус: Антоник Татьяна Александровна, тел. 5 27 01;
- 12 апреля в а/г Козловичи, ул. Центральная, 18а. Нотариус: Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23;
- 13 апреля в д. Гольчичи, ул. Центральная, 4а. Нотариус: Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09;
- 19 апреля в а/г Лучники, ул. Цикова, 5а. Нотариус: Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел. 4 15 05;
- 21 апреля в а/г Исерно, ул. Первомайская, 68. Нотариус: Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20;
- 28 апреля в а/г Заполье, ул. Десятины, здание сельсовета. Нотариус: Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23.
Выезды в мае
- 5 мая в д. Беличи, ул. Центральная, 54. Нотариус: Мордвилко Ирина Викторовна, тел. 4 80 21;
- 10 мая в а/г Октябрь, ул. Советская, 32. Нотариус: Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23;
- 16 мая в а/г Греск, ул. Школьная, 1. Нотариус: Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09;
- 15 мая в а/г Подлесье, ул. Молодёжная, 3а. Нотариус: Антоник Татьяна Александровна, тел. 5 27 01;
- 19 мая в а/г Гацук, ул. Административная, 1. Нотариус: Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20;
- 24 мая в а/г Весея, ул. Новая, 2. Нотариус: Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел. 4 15 05.
Выезды в июне
- 7 июня в д. Сороги, ул. Школьная, 46. Нотариус: Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел. 4 15 05;
- 8 июня в д. Новые Рачковичи, ул. Центральная, 14. Нотариус: Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23;
- 14 июня в д. Кирово, ул. Надречная, 2а. Нотариус: Антоник Татьяна Александровна, тел. 5 27 01;
- 15 июня в д. Селище, ул. Колхозная, 1а. Нотариус: Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09;
- 29 июня, в д. Покрашево, ул. Губина, 43. Нотариус: Мордвилко Ирина Викторовна, тел. 4 80 21.