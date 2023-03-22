Слуцкая нотариальная контора представила график выездов нотариусов в агрогородки и деревни во 2 квартале 2023 года (апрель, май, июнь). Приёмы граждан по нотариальным вопросам будут проходить с 10 до 12 часов.

Нотариусы приезжают в агрогородки по предварительной заявке. Заявки принимаются по указанным в графике телефонам нотариусов, телефону нотариальной конторы: 4 15 06; по электронной почте: gnkslutsk@tut.by.

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Выезды в апреле

4 апреля в а/г Летковщина , ул. Центральная, 1. Нотариус: Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20;

в а/г , ул. Центральная, 1. Нотариус: Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20; 5 апреля в д. Серяги , ул. Молодёжная, 1а. Нотариус: Мордвилко Ирина Викторовна, тел. 4 80 21;

в д. , ул. Молодёжная, 1а. Нотариус: Мордвилко Ирина Викторовна, тел. 4 80 21; 6 апреля в а/г Лядно , ул. М.Горького, 39. Нотариус: Антоник Татьяна Александровна, тел. 5 27 01;

в а/г , ул. М.Горького, 39. Нотариус: Антоник Татьяна Александровна, тел. 5 27 01; 12 апреля в а/г Козловичи , ул. Центральная, 18а. Нотариус: Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23;

в а/г , ул. Центральная, 18а. Нотариус: Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23; 13 апреля в д. Гольчичи , ул. Центральная, 4а. Нотариус: Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09;

в д. , ул. Центральная, 4а. Нотариус: Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09; 19 апреля в а/г Лучники , ул. Цикова, 5а. Нотариус: Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел. 4 15 05;

в а/г , ул. Цикова, 5а. Нотариус: Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел. 4 15 05; 21 апреля в а/г Исерно , ул. Первомайская, 68. Нотариус: Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20;

в а/г , ул. Первомайская, 68. Нотариус: Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20; 28 апреля в а/г Заполье, ул. Десятины, здание сельсовета. Нотариус: Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23.

Выезды в мае

5 мая в д. Беличи , ул. Центральная, 54. Нотариус: Мордвилко Ирина Викторовна, тел. 4 80 21;

в д. , ул. Центральная, 54. Нотариус: Мордвилко Ирина Викторовна, тел. 4 80 21; 10 мая в а/г Октябрь , ул. Советская, 32. Нотариус: Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23;

в а/г , ул. Советская, 32. Нотариус: Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23; 16 мая в а/г Греск , ул. Школьная, 1. Нотариус: Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09;

в а/г , ул. Школьная, 1. Нотариус: Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09; 15 мая в а/г Подлесье , ул. Молодёжная, 3а. Нотариус: Антоник Татьяна Александровна, тел. 5 27 01;

в а/г , ул. Молодёжная, 3а. Нотариус: Антоник Татьяна Александровна, тел. 5 27 01; 19 мая в а/г Гацук , ул. Административная, 1. Нотариус: Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20;

в а/г , ул. Административная, 1. Нотариус: Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20; 24 мая в а/г Весея, ул. Новая, 2. Нотариус: Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел. 4 15 05.

Выезды в июне