По данным следствия, в среду утром, 22 марта, во время ликвидации пожара в деревне Копацевичи в доме спасатели обнаружили тела 46-летней женщины и 47-летнего мужчины.

Следователи, судебные эксперты и спасатели работают на месте происшествия. Во время осмотра они обнаружили металлическую канистру с остатками топлива. Уже опрошены очевидцы, назначены экспертные исследования. Следователи не исключают версию поджога.

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Все обстоятельства произошедшего установит Солигорский районный отдел Следственного комитета.