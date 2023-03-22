13 марта в Беларуси утвердили талисман ІІ Игр стран СНГ. Им стала рысь Рыся. «Если присмотреться детальнее, то можно увидеть, что узоры на рыси выполнены в стиле «маляваных дываноў», вдохновленных художницей Аленой Киш», — сказал Виталий Островский, начальник отдела маркетинга НОК Беларуси.

Возможно, имелись в виду ковры Алены Киш с сюжетом «Рай». На них художница рисовала львов, диковинных птиц и других животных в окружении цветов и деревьев.

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Алена Киш — уроженка деревни Романово (теперь Ленино) Слуцкого района. В 30-х — 40-х годах она ходила по деревням и рисовала людям ковры, которые называла «Рай», «Райский сад», «Дева на водах», «Письмо любимому», «У озера». После войны ковры у художницы перестали заказывать, потому что пошла другая мода. Художница оказалась в крайне тяжёлой ситуации и в 1949 году утопилась.

Ковры Алены Киш многие их хозяева выкидывали. Уже в 1970-х годах художник Владимир Басалыго провёл целое расследование об Алене Киш и нашёл 13 её ковров. Сейчас имя Алены Киш известно во всём мире среди самых выдающихся художников-примитивистов.

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