Демьян Корнушенко и Божен Лукьяненко, учащиеся 10 «Б» класса Слуцкой средней школы №10, очистили от мусора гараж и сделали там мастерскую, где смастерили велосипед, мопед и мотоцикл. Парни рассказали «Кур’еру» о своём увлечении.

Одноклассники познакомились, когда Божен перешёл в школу, где учился Демьян. Оказалось, что у них есть общий интерес — кастом-велосипеды и мотоциклы.

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«Меня давно интересовала тема мотоциклов, — рассказывает Демьян. — По телевизору я смотрел шоу «Американский чоппер», в котором переделывали мотоциклы. И вот тогда я захотел сделать что-то своё, не как у других».

Божен с самого детства переделывал свои велосипеды и самокаты. «По моему мнению, заводской дизайн советского мотоцикла некрасивый, — говорит он. — Его можно самому переделать, и получится конфетка».

Создание мастерской

Выяснилось, что у Демьяна есть гараж, который можно переделать под мастерскую. Парни вспоминают, когда начали разбирать гараж, пришлось избавиться от ненужных вещей и мусора. Сначала думали сделать зону для отдыха, но в итоге получилась мастерская. Из инструментов у ребят есть сварочный аппарат, дрель, болгарка и ключи.

Первый опыт

Летом прошлого года парни сделали велосипед-чоппер с удлинённой рамой и задним колесом от автомобиля.

«Велосипед мы смастерили из старых труб, найденных на огороде, — рассказывают они. — Рама сварена из двух рам велосипеда «Аист», колёсные оси — от старых велосипедов. Все думали, что велосипед собран по чертежам, но это не так. Мы всё сами замеряли и рассчитывали по размерам.

Усилили вилку, поставили фару от запорожца для красоты, заменили руль и цепь, добавили логотип. Всё отрегулировали. И велосипед уверенно едет».

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Велосипед хорошо, но мотоцикл лучше

После велосипеда Божен и Демьян решили переделать старый мопед «Рига-13».

«Мопед был не на ходу. Нам пришлось перебирать мотор, потому что он был весь в грязи, в плохом состоянии. Изменили форму рамы, поменяли крылья и карбюратор, вместо педали поставили подножку. Сейчас он работает как часы, едет отлично», — рассказывают парни.

Проект, над которым ребята сейчас работают, — это мотоцикл «Минск». «Мы купили за 50 рублей раму от мотоцикла, колёса, бак и вилку, которую пришлось ремонтировать, — рассказывают они. — Нам осталось найти двигатель. Хотим сделать из «Минска» мотоцикл боббер. В отличие от чоппера он будет маленький».

Instagram

Демьян и Божен ведут свой Instagram — @lukorn_custom, куда они выкладывают процесс создания своих работ. Парни считают, что, не имея больших средств, вполне можно заниматься кастомайзингом старой вело- и мототехники. Главное желание.

Справка

Кастом (англ. custom — изготовленный на заказ) — транспортное средство (чаще используется по отношению к мотоциклам), изготовленное в единственном или крайне малом количестве экземпляров, обычно это иначе оформленные или полностью переделанные серийные модели мотоциклов или автомобилей. Основная идея такого транспортного средства в том, чтобы он максимально удовлетворял потребностям и представлениям владельца о мотоцикле/автомобиле.

Боббер (от англ. Bobber — «коротко стриженный») — мотоцикл-кастом с демонтированным передним крылом и обрезанным задним крылом, стилизованный под серийные мотоциклы 1930-1950-х годов. Технические отличия от современных мотоциклов примерно такие же, как и у чоппера, однако внешний вид другой — нерадикальный наклон и длина передней вилки, достаточно узкая задняя покрышка.

Чоппер (англ. chopper) — тип мотоцикла, который появился в Калифорнии в конце 1950-х годов. Он отличается радикально изменёнными углами поворота руля и удлинёнными вилками, что делает его более вытянутым. Они могут быть построены из оригинального мотоцикла, модифицированного или построенного с нуля. Некоторые из характерных особенностей чопперов — длинные передние части с удлинёнными вилками, часто сочетающиеся с увеличенным передним углом, хардтейл-рамы (рамы без задней подвески), очень высокие «обезьяньи подвески» или очень короткие «тяговые» рули, удлинённые или растянутые рамы, и больше, чем стоковые передние колёса.