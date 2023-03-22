За сутки читатели «Кур’ера» купили более 20 «Слуцкіх картак»

Газета «Кур’ер» продолжает работать в штатном режиме. Лучший способ нас поддержать – купить наш печатный номер и/или скидочную «Слуцкую картку». Только за вторник случчане купили более 20 «Слуцкіх картак». Газету «Iнфа-Кур’ер» можно приобрести в киосках «Белсоюзпечати», магазинах «Строймаркет», «Евроопт», «Идея» (Сервис Пак) и других. А карту можно купить в редакционном отделе газеты «Iнфа-Кур’ер» по адресу: Слуцк, ул.Ленина, 128.

Мы работаем в прежнем режиме в будние дни: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед — с 13.00 до 14.00. Стоимость – 2 рубля.

Список партнёров карты можно посмотреть здесь.