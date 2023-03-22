Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси, озвучил подробности лобового столкновения маршрутки и МАЗа пол Смолевичами, сообщает БелТА.

Генпрокурор рассказал, что автомобиль МАЗ два года не проходил техосмотр. «Выявились серьёзные проблемы в безопасности перевозок пассажиров: в этом маршрутном такси, где 15 посадочных мест, ехали 19 человек, то есть в погоне за наживой грузоперевозчик просто натолкал туда людей», — заявил он.

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По словам Андрея Шведа, школьники ехали в маршрутке, потому что сломался школьный автобус, а органы местной власти не обеспечили оперативную замену. «Дети были вынуждены ездить в маршрутном такси. В результате два ребёнка погибли, два — получили телесные повреждения», — сказал он.

Напомним, что 20 февраля на трассе в Смолевичском районе столкнулись грузовик МАЗ, гружённый песком, и маршрутное такси. В результате ДТП на месте погибли 11 человек, ещё 9 пациентов в крайне тяжёлом состоянии были госпитализированы в больницы. Позже двое из них скончались.

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