Случчанин Сергей Щербин и жена Татьяна написали в редакцию «Кур’ера», чтобы выразить благодарность сотрудникам Слуцкой станции скорой медицинской помощи:

«Хотим выразить благодарность бригаде Слуцкой скорой помощи — Андрею Владимировичу Довыдову и Наталье Сергеевне Медведевой, приехавшим по вызову к жительнице Слуцка Сузько Л.А. с подозрением на двустороннюю пневмонию.

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Фельдшеры оказали квалифицированную медицинскую помощь и своевременную доставку в стационар. Бригада проявила в высшей степени заботу и заинтересованность в качественном оказании первой медпомощи.

Мы очень благодарны за их отзывчивость, колоссальную помощь, за врачебную этику и за профессионализм в своём деле. Спасибо Вам за Вашу доброту и тёплое отношение!»