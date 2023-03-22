В банно-оздоровительном комплексе на Монахова обновили мебель. Слуцкое ЖКХ закупило и установило 120 металлических шкафов в раздевалке мужского отделения.

Фото: sluzkgkh.by

Как работает баня

  • пятница — с 9.00 до 22.00;
  • суббота и воскресенье — с 9.00 до 23.00.