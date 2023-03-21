Слуцк присоединяется к областному проекту «Здоровое рабочее место – здоровое предприятие» (пока на ОАО «Слуцкий хлебозавод») в рамках государственного профилактического проекта «Здоровые города и посёлки».

Неинфекционные заболевания — главная причина «сверхсмертности» мужчин

Республика Беларусь вошла в 21-й век с грузом проблем в общественном здоровье, с ведущей угрозой популяционному здоровью, как и во всём мире, – нарастанием техногенных, социально обусловленных, поведенческих и биологических факторов риска.

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Сохраняется избыточность неинфекционной заболеваемости, которая является основной причиной смертности населения (86%). Серьёзная социально-экономическая проблема – гендерное различие смертности: мужчины живут на 11 лет меньше, чем женщины. Смертность мужчин в возрасте 15-60 лет в стране в 3 — 4,5 раза выше, чем в странах Европейского Союза.

Заболеваемость болезнями системы кровообращения в Минской области в 2021 году выросла на 3,6 % относительно 2020 года (с 31,7 до 32,8 на 1000 населения), а смертность от болезней системы кровообращения (БСК) в Минской области превышает республиканский показатель уже на протяжении последних 10 лет. Растёт онкологическая заболеваемость и заболеваемость сахарным диабетом.

При этом неинфекционные заболевания (НИЗ) являются главной причиной «сверхсмертности» мужчин трудоспособного возраста. По нозологической структуре первичной инвалидности населения в возрасте 18 лет и старше в Минской области среди наиболее распространённых и приводящих к инвалидности заболеваний – болезни системы кровообращения.

Вредные рабочие места

В ходе проведения производственного контроля из предприятий, находящихся на надзоре, санитарно-эпидемиологической службой области в 2022 году лабораторно оценено состояние условий труда на 1219 предприятиях на 8647 рабочих местах.

Не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (из числа лабораторно обследованных) по:

шуму – 28,2% рабочих мест,

вибрации – 27,3%,

микроклимату – 10,3%,

химическому фактору – 6,1%,

пылевому фактору – 8,8%.

На 173 объектах выполнена комплексная гигиеническая оценка условий труда на 3 001 рабочем месте. Из них условия труда на 2 573 рабочих местах оценены как вредные (85,7%).

Нездоровый образ жизни

Риски здоровью и связанная с ними высокая распространённость болезней ложатся бременем на общественное здравоохранение и не способствуют устойчивому развитию государства.

При этом, как показали проведённые STEPS-исследования, более 40% населения имеют три и более поведенческих фактора риска здоровью. Это:

ежедневное табакокурение (24,3% населения Минской области курит, 18,5% жителей области подвергаются воздействию вторичного табачного дыма на рабочих местах),

потребление менее 5 порций овощей или фруктов в день (73% населения области),

гиподинамия,

58% населения области имеют избыточный вес или ожирение,

повышенное артериальное давление.

Вред для предприятий и общества

Охрана здоровья работающих является одной из наиболее важных областей пересечения интересов предприятий и государства. С одной стороны, предприятиям необходимы здоровые работники, с другой стороны, состояние здоровья является одной из основных составляющих качества жизни населения.

Плохое здоровье работников влечёт за собой существенные издержки предприятия:

высокие расходы на медицинское страхование или непосредственную оплату медицинской помощи;

прямые потери производительности, связанные с пропусками рабочего времени по болезни;

косвенные потери продуктивности, обусловленные выходом на работу нездоровых сотрудников (снижение выпуска, брак, травматизм);

рост текучести кадров.

Кроме того, сотрудник со слабым здоровьем, подверженный частым инфекционным заболеваниям, может негативно влиять на здоровье и производительность других людей, работающих рядом с ним.

Инвестиции в здоровье работников — инвестиции в будущее

Таким образом, расходы работодателя на программы охраны здоровья можно рассматривать как инвестиции, которые в перспективе позволят сократить другие издержки, а значит, способны принести позитивную отдачу.

Вопросам сохранения и укрепления здоровья трудоспособного населения уделено внимание и в рамках достижения Целей устойчивого развития и это – ответственная задача для органов государственного управления, а также всех субъектов социально-экономической деятельности административных территорий.

Учитывая вышеизложенное, сохранение трудового потенциала работающего населения становится одной из приоритетных государственных задач, достижение которой возможно исключительно на базе межведомственного взаимодействия и партнёрства.

В соответствии с п.4 Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и посёлки» на 2022-2023 годы, а также для достижения Цели устойчивого развития №8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех», задачи 8.8 «Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надёжных и безопасных условий работы для всех трудящихся» Слуцк присоединяется к реализации в Минской области здоровьесберегающего проекта «Здоровое рабочее место – здоровое предприятие» (пока на ОАО «Слуцкий хлебозавод») в рамках государственного профилактического проекта «Здоровые города и посёлки».