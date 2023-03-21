«Кур’ер» посмотрел объявления в интернете о продаже деревенских домов, которые можно приспособить под дачи. Видно, что по сравнению с прошлым годом цены подросли.

Если раньше пригодный для жилья дом можно было купить по цене 1 650 — 5 940 рублей ($500 до $1 800 в эквиваленте), то в этом году цены на примерно такие же дома — 6 — 9 тысяч рублей (примерно $2 — 3 тысячи в эквиваленте).

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Мы выбрали пять домов, объявления о продаже которых были размещены в последние два месяца.

1. Михейки, 6 000 рублей ($2 090 в эквиваленте)

В Михейках продаётся сборно-щитовой дом с участком 19 соток. Крыша из шифера, есть колодец и электричество. Две комнаты, площадь не указана. До города 10 минут езды.

2. Октябрь, 7 177 рублей ($2 500 в эквиваленте)

В агрогородке Октябрь продаётся деревянный дом с участком в 35 соток. Площадь дома — 30 кв.м, 2 комнаты. Крыша из шифера. Отопление печное. Указано, что есть сад и что возможен обмен на авто.

3. Кальчицы, 8 038 рублей ($2 800 в эквиваленте)

В Кальчицах продаётся дом с участком в 25 соток. Общая площадь дома — 40 кв.м, жилая площадь — 30 кв.м, 2 комнаты. Год постройки — 1999. Стены деревянные, крыша шиферная. Отопление печное, есть колодец и электричество. Канализации и газа нет. Рядом река и лес, на участке есть сад и огород. Продавец отмечает, что дом пригоден для жилья круглый год, расположен вдали от сельхозпредприятий и магистралей.

4. Евладовичи, 8 612 рублей ($3 000 в эквиваленте)

В Евладовичах продаётся дом с участком в 18 соток. Общая площадь дома — 62 кв.м, жилая площадь — 46 кв.м, 3 комнаты. Год постройки — 1954. Стены из дерева, крыша из шифера. Отопление печное, есть колодец, который требует чистки. Проведён интернет. Рядом водоём и лес, на участке сад и огород. Продавец отмечает, что в доме стены не сквозят и крыша не течёт, но внутри стоит провести косметический ремонт. На участке — два небольших и один большой сарай. Электричество отключено, но есть все разрешения и бумаги на подключение.

5. Великая Слива, 8 612 рублей ($3 000 в эквиваленте)

Ещё один дом за $3 тысячи мы нашли на YouTube-канале «Жёлтая пресса деревенский». Дом деревянный, с пристройкой, участок — 25 соток. Рядом с домом есть погреб и сарай для дров.