МТС активно развивает экосистему сервисов, которые помогут родителям оставаться на связи с детьми, обучать и ограждать от нежелательного контента.

Тарифные планы

Специально для юных пользователей гаджетов разработан тарифный план «Супер Junior». В абонентскую плату включены 5 ГБ трафика без ограничений скорости, бесплатные звонки на 2 любимых номера МТС и 200 минут звонков внутри сети. Кроме того, на данном тарифе действует двойная защита от переплат: после расходования пакета трафика предоставляется безлимит на скорости 256 кбит/сек, что исключает переплаты за интернет, а также ограничение на подключение платных информационно-развлекательных сервисов, что позволяет родителям контролировать расходы на контент. Подробнее — здесь.

Для детей и подростков, которые активно сёрфят в интернете, подойдёт тариф «Безлимитище Х» с безлимитом мобильного интернета и 600 минутами исходящих звонков во все сети Беларуси. Подробнее — здесь.

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Безопасность

Определить местоположение детей поможет мобильное приложение «Семья здесь», к которому можно подключить до 4 членов семьи. Все передвижения будут отображаться на интерактивной карте. Сервис поддерживает неограниченное число запросов на определение местоположения, а для точной геолокации достаточно наличия телефона или планшета с сим-картой от МТС. В течение первых 14 дней после подключения сервис предоставляется бесплатно. Подробнее — здесь.

Также компания реализует социальные проекты, направленные на повышение безопасности в интернете. Одна из таких инициатив — онлайн-проект «Дети в интернете». На официальном YouTube-канале МТС можно посмотреть уроки по основам кибербезопасности и онлайн-этикету. В роли учителей и ведущих выступают популярные белорусские блогеры. Они рассказывают детям, как правильно защищать свои аккаунты и гаджеты, какие данные о себе не стоит размещать в интернете и как избегать общения с незнакомцами в Сети. Кроме того, в мессенджере Telegram был создан голосовой чат-бот по кибербезопасности — @cybersafety_bot. Подробнее о проекте «Дети в интернете» — здесь.

Проект #ИнтернетБезБуллинга направлен на профилактику травли среди детей и подростков в интернете. Это совместная инициатива МТС и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Проект объединяет различные активности: обучающие ролики, тест-тренажеры, а также воркбук по антибуллингу — на белорусском и русском языках. Подробнее — здесь.

Образование и развлекательные сервисы

Ещё один обучающий проект МТС — видеоуроки для повторения материалов к поступлению в вузы. Это серия роликов по самым популярным предметам: математике, физике, химии, русскому и белорусскому языкам. Видеоуроки посвящены наиболее сложным темам, а весь материал в них подан в сжатом доступном виде. Теория дополнена наглядными схемами и разбором практических заданий. Ролики получили экспертизу Национального института образования Беларуси.

МТС Kids Club — сервис, в котором насчитывается больше сотни мобильных игр и обучающих приложений для Android и iOS. Контент прошел проверку на отсутствие вирусов и не содержит рекламу. Внутриигровые бонусы не требуют дополнительной оплаты, что исключает возможность незапланированных расходов. Первые 3 дня с момента подключения услуга предоставляется бесплатно. Подробнее — здесь.

МТС ТВ — сервис цифрового телевидения с интерактивными функциями, который включает 120 телеканалов и 4 онлайн-кинотеатра: START, ИВИ, PREMIER и more. tv. В каждом разделе можно выбрать детский контент: мультфильмы, кино, сериалы. Есть функция «Детский профиль», которая позволяет оградить детей от контента 18+ и дает возможность смотреть только детские телеканалы Мульт, TiJi, Gilli Girl и другие. Новым пользователям в течение первых 7 дней с момента подписки сервис предоставляется бесплатно. Далее стоимость «МТС ТВ» будет зависеть от выбранной подписки. Подробнее — здесь.

А вот сервис МТС Пресса позволяет читать свежие выпуски журналов и газет в электронном формате. Детям дошкольного и младшего школьного возраста могут быть интересны журналы «Шишкин лес», а также «Буся» и «Вясёлка» на белорусском языке. Бесплатный ознакомительный период длится 3 дня. Подробнее — здесь.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» УНП 800013732