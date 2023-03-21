Новый клип слуцкого музыкального коллектива TrafficCity на песню «Пусть» попал в ротацию на EUROPA PLUS TV

Солист группы Николай Чижик делится с читателями впечатлениями: «Больше всего запомнился последний солнечный осенний день. Тогда мы доснимали последние дубли клипа в деревне, а после сидели и ели плов, приготовленный на костре».

Как родилась идея создания клипа?

Изначально, конечно, родилась песня «Пусть». Текст песни – это стихи близкого по духу мне человека — Олега Ярошевича. Он посвятил мне эти строки в трудные моменты моей жизни, и эти слова оказались для меня путеводным маяком. Позже родилась музыка, которую захотелось дополнить гармоничным сюжетом, раскрывающим суть возрождения человеческой души. Видео усиливает смысл, дополняет, раскрывает, делает музыку более содержательной.

Основная идея песни и клипа

Общий смысл картины: возвращение к светлому, возрождение, гармонизация души. Изначально дорога, поломка машины — трудности, жизненные преграды, проблемы. Далее сюжет отражает жизненный путь человека, которому встречаются разные образы: дети (чистота, наивность), художница (олицетворение духовности), влюблённая пара (любовь), отчий дом со старцем (возвращение к истокам). Эти фантомы оказываются живыми людьми.

Реклама

С какими трудностями столкнулись в процессе съёмок?

Я думаю, трудности в таком деле у всех похожи: найти время для работы, фактурные, быстро считываемые образы и места, поймать хорошую погоду и творческое рабочее настроение. И конечно же, поиск людей, их организация, особенно детей, которые на первых дублях стараются, а потом включаются в активный игровой процесс, из которого их непросто вернуть в реальность, чтобы повторить двадцатый по счёту дубль. С поиском людей тоже возникали трудности: не у всех есть время для съёмок, кто-то стесняется, кто-то не вписывается в типаж сдержанного и скромного клипа. С сюжетом клипа было много споров: как построить сюжетную линию так, чтобы она легко считывалась и воспринималась без особого напряга. Собирались у нас дома в беседке с Валерой (оператор и постановщик Валерий Маковский), спорили, рисовали на бумаге сначала, подбирали фото, делая макет клипа. В итоге съёмки затянулись на три месяца (август-октябрь), съёмочного материала было записано более чем на 6 часов. Валера тщательно отбирал каждый кадр, монтировал и ювелирно встраивал в сюжет.

Что запомнилось больше всего в творческом процессе?

Эмоции, ощущения, впечатления от мелочей. Запомнился итоговый съёмочный день, когда все вместе собрались в деревне, досняли последние дубли и приготовили вкусный плов, проводив ещё тёплый солнечный октябрьский день. Нашу природу надо заметить, чувствовать. Ловили её как могли. В повседневной круговерти, согласитесь, мало что замечаем вокруг себя. Направление ветра, солнечный свет, краски зелени, настроения людей… И если была хорошая, комфортная погода, люди в бодром настроении, то тогда я знал, что сегодня всё получится. Представляешь одно — получается немного другое, не совсем так, не под тем углом, не на том расстоянии, не с тем лицом, но в итоге часто даже лучше, чем задумано. Осталось «послевкусие» от закатов, ветра, даже кустов и колючек, по которым ходили с Валерой, чтобы выбрать сюжетные места для съёмок.

Кто помогал и поддерживал вас?

Мои близкие, друзья, музыканты. Автор стихотворения песни — Олег Ярошевич, режиссёр, оператор и постановщик — Валерий Маковский. Аранжировка, запись инструментов и вокала – Александр Тумилович, Виталий Полещук, Маргарита Уласевич, Александр Куршев, Александр Моисеенко, Виктор Горбач. Спасибо всем огромное, без вас бы ничего не вышло.

Ждать ли нам новый клип?

Однозначно ответ «Да». Но тут есть нюанс: творчество стихийно и непредсказуемо… Можно зависнуть на год, а можно сделать всё за месяц. Сейчас идёт работа над новым интересным материалом, но хочется сохранить интригу. Приятно, что мы попали в ротацию на EUROPA PLUS TV, а также на наше Слуцкое телевидение. Также видео транслируется в пабликах в социальных сетях в интернете.