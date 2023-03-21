Начались подготовительные работы к расширению улицы Пионерской, которая пересекается с улицей Ленина. Для этого сместили светофор в сторону 58-го магазина (ул. Ленина, 120) и убирают бордюрные камни.

Как рассказал «Слуцкаму краю» Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, в этом году в Слуцке запланирован ремонт моста через реку Бычок (Косой мост. — Прим. ред.). Основной объезд собираются организовать через улицы Софии Слуцкой и Пионерскую. Последнюю расширяют для удобства участников дорожного движения.

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Ранее «Кур’ер» рассказывал, что капитальный ремонт Косого моста через реку Бычок планировался ещё в 2012 году, но он откладывался. А теперь дорожное сооружение на главной улице Слуцка, по которому проезжает почти весь транспорт города, сделают полностью новым. Предполагаемые сроки начала реконструкции — март 2023 года.

Напомним, что мост на этом месте через реку Бычок появился ещё в XII веке и является старейшим в городе. Столетиями он был деревянным, и только в 1960-х годах его сделали железобетонным.

Последний раз Косой мост реконструировался к «Дажынкам-2005». Точнее, это был косметический ремонт, который не затронул несущие конструкции. В 2021-м мост поставили первым в очереди на капитальный ремонт.

Кстати, в рубрике «Цены, которые вы не знали» «Кур’ер» писал, что весь мост целиком оценивается в сумму $130 000.

В октябре 2021 года на Косом мосту поставили клумбы, чтобы по нему не ездили инкассаторские машины, грузовики и иногда даже свадебные кортежи.