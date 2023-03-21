«Санта» строит новый магазин в Слуцке. Фото

На пересечении улиц Ивановского и Магистральная «Санта Ритейл» строит новый магазин. По паспорту объекта работы начались в декабре 2022 года.

Напомним, что о выборе участка под строительство магазина сети «Санта» «Кур’ер» рассказывал ещё в январе 2019 года. Тогда сообщалось, что торговый объект будет площадью не меньше 400 м2.

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