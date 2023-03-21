«Почему на Слуцком рынке практически нет урн для мусора?»

Сегодня (18 марта — Прим. ред.) ходила по рынку. Народу было немало. Походили по рядам. Ребёнок съел банан. А кожуру, как оказалось, выбросить некуда. Так мы и ходили с этой кожурой в руке. Спросили у одного продавца: «Где есть урна?». Ответ нас просто поразил: «В рядах урн нет».

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И действительно, стаканчики из-под кофе люди просто ставили на асфальт, к стеночке, или в пакетики мусор складывали. А пакетики — тоже куда-нибудь в уголочек. Ответа на вопрос, почему в торговых рядах нет урн, никто не знает.